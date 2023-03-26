"Гостомель атаковали до сотни вражеских вертолетов": военный о первом бое на подступах к Киеву

Подробности громкого дела об отказе военным строить оборону на аэродроме в Гостомеле, о том, как защищали важный объект в пригороде столицы 24 февраля прошлого года и как опозорилась под Киевом "вторая армия мира" — все это накануне годовщины освобождения Киевщины от оккупантов в интервью для ТСН.ua рассказал пресс-офицер бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж" Андрей Кулиш.

В начале марта СБУ сообщила подозрения трем, теперь уже бывшим представителям ГП "Антонов". По данным следствия, чиновники не допускали представителей Нацгвардии на территорию Гостомельского аэропорта для подготовки его защиты, обороны. Это привело к временному захвату стратегически важного аэродрома, окрестных населенных пунктов и уничтожению самолета "Мрия". Что именно чиновники запрещали строить для обороны?

Соглашаюсь с версией СБУ. Все, что касалось наших попыток организовать оборону – по этому поводу теперь бывший руководитель на контакт не шел.

Речь идет о Сергее Бычкове?

Да, о нем. С его стороны не было никакого содействия. Разрешения на строительство, например, окопов на территории аэропорта он не дал. Всячески протестовал против этого. Было сказано что-то вроде того, что это аэропорт и рыть окопов здесь нельзя. Поэтому, когда произошел авианалет россиян на наш аэропорт, мы пользовались естественными укрытиями, так называемой "зеленкой", имеющимися зданиями. Но мы не были окопаны, потому что нам до этого он запрещал рыть окопы для расположения техники и личного состава. Следствие установит детали того, почему у него была такая позиция.

Каким стало 24 февраля 2022 для военных, защищавших аэропорт Гостомеля?

Думаю, что 23 февраля многие поняли, что должно что-то произойти. Лично я собрал вещи, приготовился. На службе все были в режиме повышенной готовности – каждый день у нас были учебные тревоги. И 22 февраля, и 23-го. Всем было понятно, что россияне могут пытаться захватить Гостомель, потому что он расположен вблизи Киева, эта взлетная полоса способна принимать большие грузовые самолеты. Между 5 и 7 утра 24 февраля прилетела крылатая ракета, взорвавшаяся фактически в 200 метрах от этого места, где мы сейчас общаемся. Образовался большой кратер. К счастью, никто тогда не пострадал. Между 10 и 11 часами начали лететь вражеские вертолеты, начался бой. Ударные вертолеты начали насыпать ракетами по зданиям аэропорта, по нашим позициям. По нашей информации, тогда работало около сотни вражеских вертолётов. В общей сложности границу тогда пересекли 140 вертолетов, до сотни работали здесь. Это кроме пары самолетов Су-25. Заходило звено вертолетов, отрабатывали, на их место заходили другие.

Моя позиция была у расположения наших военных пожарных, они тоже вели концентрированный огонь из стрелкового оружия, одна из "вертушек" загорелась. Тогда стало понятно, что российские вертолеты никакие не "летающие танки", а те, кто так считал – просто стали жертвой вражеской пропаганды.

Какое количество живой силы россияне планировали высадить здесь, в Гостомеле, в считанных километрах от Киева?

Ориентировочно – 4 тысячи личного состава. Если мы говорим о механизированной бригаде с артиллерией – это до 4 тысяч здесь могло быть в самое первое утро полномасштабного вторжения. Это случилось бы, если бы не произошло тот бой, о котором я рассказал. Если бы боя не было – самолеты приземлились бы. В тот же день россияне могли ворваться в Киев. Потому как велся бой – их самолеты не могли сесть.

Была информация, что определенное количество россиян высадилось за окрестностями аэропорта. Что известно сейчас об этом?

Три группы россиян, парашютистов, 250-300 человек, высадились в районе взлетной полосы и севернее. С ними была перестрелка.

Какое количество наших военных в тот день противостояло врагу здесь?

До 200 военных. В основном это были военнослужащие-срочники, рота батальона обеспечения. Это ребята 18-20 лет, офицеры управления. То есть, военные бухгалтеры, военные психологи, пресс-служба, военные пожарные. Основная часть нашей бригады выехала на восток на плановую ротацию.

Как развивались события после полудня?

Где-то с 12.00 до 13.00, когда у нас уже закончился боекомплект, командир принял решение вывести личный состав за территорию части для перегруппировки. Мы отошли. Наша артиллерия нанесла удары по взлетной полосе и скоплению находившегося возле аэропорта вражеского десанта. Около 16:00 мы были в районе Горенки, отходили пешком. Все это время кружила вражеская "вертушка" – россияне пытались определить наше местоположение. Впоследствии мы увидели, как уже заходит наша авиация для нанесения удара по взлетной полосе. Затем мы объединились с другой частью Нацгвардии для выполнения задач.

Что происходило в Гостомеле дальше?

Вечером высадились наши десантники, несколько групп. Частично взят контроль над зданиями аэропорта. Всю ночь шли бои. Утром на следующий день украинские военные совершили засаду, уничтожили часть вражеской техники, которая двигалась со стороны Дымера. Войска, которые планировали добраться к Гостомелю по воздуху, не смогли этого сделать из-за разрушенной взлетной полосы. Они заходили в Украину по суше со стороны Беларуси. Кадыровцы здесь на КПП записывали видео для Tik-Tok, рассказывая о том, что убили здесь якобы 2500 человек. На следующий день местные видели над Гостомелем Ил, который кружил здесь, но не смог приземлиться из-за разрушенной взлетной полосы. Из сообщений было известно, что в Василькове была попытка высадки вражеского десанта, но Ил, насколько известно, был сбит нашими военными. На борту могло находиться минимум 200 человек.

Военные время от времени комментируют вероятность повторного наступления россиян на Киев. Сейчас они могут рассматривать путь в столицу через Гостомель?

Взлетная полоса аэродрома уничтожена и непригодна для приземления авиации. Если будет предпринята такая попытка, то россияне, которые сюда будут лететь, просто будут уничтожены теми средствами, которые у нас уже есть. Смысла штурмовать этот аэропорт у них нет, но мы готовы, потому что это стратегический объект. Оборона обустроена и вокруг Гостомеля, и вокруг Киевской области.

Что известно по состоянию на сегодняшний день об уничтожении россиянами самолета "Мрия"?

Наши военнослужащие, которые патрулируют территорию аэропорта, за несколько дней до вторжения видели, как проводилось техобслуживание "Мрии". "Антоновцы" говорили, что 24 февраля ждали сигнал к взлету, но я не могу этого ни подтвердить, ни опровергнуть. Об уничтожении этого самолета россиянами могу сказать следующее: по нему россиянами велся огонь. Ними были обстреляны ангары. Более того, есть видео, на котором видна неразорванная ракета в "Мрие". Она не сдетонировала. Разрушение самолета произошло в результате пожара, который начался в районе крыши самолета, где расположены кислородные баллоны. Подробности сообщит следствие.

Когда после деоккупации Вы приехали сюда, какую картину увидели своими глазами?

Здесь было очень много мусора и разрушений. Россияне здесь окопались очень активно, но гибли здесь сотнями каждый день в результате наших ударов. За детской площадкой обустроили капонир (огневую позицию – Ред.) для танка. В уничтоженных кадыровских грузовиках мы нашли видеокарты с компьютеров, у меня из кабинета украли электрочайник и ставили его на огонь. Всюду была их обувь. Оказалось, что они переобулись в украинские берцы, которые хранились у нас на складе. Одну из своих позиций они оборудовали с детских качелей. Из здания школы, помещений младших классов они вынесли стиральные машинки, выставили, чтобы при случае забрать. Не успели, потому что сбегали. Также нашли украинский флаг, к которому какой-то орк пришил наши значки. То есть сидел вышивался, чтобы забрать. Оккупанты в Гостомеле оставили для нас 100 ящиков со снарядами для танков.

Напомним, ранее начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал о найденных картах россиян и планах враждебного десанта за первые три дня полномасштабного вторжения захватить правительственный квартал столицы.

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