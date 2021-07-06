Гоструда взялась за выявление неоформленных работников: как наказывают за нарушения

Гоструда взялась за выявление неоформленных работников: как наказывают за нарушения

Проверять количество неоформленных работников будут до конца этого года.

В Украине продолжается инспекция по выявлению неформальных трудовых отношений. За два дня масштабной проверки инспекторы обнаружили более двухсот нелегализованных работников.

Об этом говорится в "Сніданку з 1+1".

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В Госслужбе по вопросам труда сообщили, что с 1 июля уже проверили 150 предприятий. Отбор компаний осуществляется на основе информационной базы Государственной налоговой службы.

В список попадают те, кто, по мнению налоговиков, склонен к использованию незадекларированных работников. Инспекция по выявлению неоформленных работников продлится до конца этого года.

Следует заметить, что при обнаружении одного неформального работника руководству грозит штраф в размере 60 тысяч гривен, за повторное нарушение — 180 тысяч гривен.

Напомним, исследование показало, сколько в Украине зарабатывают медики и есть ли вакансии.

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