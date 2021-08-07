Государственник, который выстроил Украину: Евгения Марчука провели в последний путь с воинскими почестями

Попрощаться пришли руководители правительства разных времен, силовики, политики.
Сегодня простились с Евгением Марчуком. Он умер на 81-м году жизни. Бывшего руководителя СБУ, премьер-министра и министра обороны провели с военными почестями. В зале выставили много фотографий Марчука, собрание его выступлений и очки, в которых он писал.
Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30.
Попрощаться пришли руководители правительства разных времен, силовики, политики. Вспоминали его долгую политическую деятельность и помощь Украине с начала российско-украинской войны, когда никаких должностей Марчук ни занимал. Его называют государственником, который выстроил Украину. Секретарь СНБО Данилов, который дружил с Евгением Марчуком, разместил на своей странице фото.
"Он много понимал. И то, что происходит в современном мире, и его советы - они всегда были точными, полезными, и главное, всегда были своевременными. Очень порядочный человек и таких сейчас, к сожалению, немного", — отметил он.
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