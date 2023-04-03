"Готов его убить сам": митрополит, священник которого избил военного, оценил действия подчиненного и просится в ПЦУ

Кафедральный собор в Хмельницком переходит в православную церковь Украины. Накануне утром в церкви избили украинского военного, а уже вечером возмущенное общество собрало подписи за переход и получило ключи от храма. Впервые за десятки лет в соборе прозвучала молитва на украинском языке и гимн. Там уже отпели на родном языке погибшего защитника, говорится в ТСН.

Впервые в праздник покровском кафедральном соборе Хмельницкого слышна молитва на украинском. До этого службу здесь правили на русском языке, ведь главный храм города находился в подчинении Московского патриархата.

Утром накануне, когда здесь еще звучала речь врага, в храм вошел военный Артур Ананьев и спросил у прихожан сколько нужно смертей украинских бойцов, чтобы люди перестали ходить в Московский патриархат, а ответили ему пинками. “Хотел достучаться к людям, чтобы они перестали молиться московским попам. Все вместе начали бить и душить”, — рассказывает военный.

На видео видно, как священник Игорь Слободян вместе с коренастыми новолуниями сначала пытается свалить воина с ног, а потом начинают избивать. Сегодня Артур Ананьев в больнице. "Когда меня бросали, бросили головой о плитку. Диагноз у меня закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга в легкой степени”, — рассказывает он.

Видео избиение возмутило горожан, вечером у собора собралась многолюдная толпа. Люди собрали необходимое количество подписей о переходе в ПЦУ и забрали у московских отцов ключи от храма. Впервые в соборе зазвучала не только молитва на украинском языке, но и гимн.

На следующий день специальная комиссия начинает описывать имущество, ценные иконы священники не успели вывезти, как и доказательства причастности к “русскому меру”. “В нижнем помещении находится библиотека, сейчас там начинаем проявлять русомировскую принадлежность. Там и символика России и так далее”, – рассказывают в храме.

В своей резиденции наспех собрал вещи митрополит Хмельницкий и Староконстантиновский Антоний, священник которого и избил военного. “Конечно осуждаю, я готов его убить сам, он подвел всех нас. Мы этого не хотели, мы совсем по-другому”, — убеждает он.

Митрополит уже готов перейти в украинскую церковь, но, говорит, все его священники исчезли. “Думали остаться в ПЦУ, попросить, чтобы как-нибудь с ними. Я то готов, я заберу свои вещи, но они молчат, они убежали, я их ищу, давайте с вами решим. Я один остался, заложник”, – добавляет митрополит.

Хмельницкий городской совет собрал сессию, чтобы вернуть общине земли под церквями, которые находятся в бессрочной аренде Московского патриархата. “Владельцем религиозного имущества является община, собственником земли есть община и община вчера отреагировала цивилизованно без провокаций, стычек, община четко сказала свое слово. Если московские попы надев рясы позволяет себе бить защитника, потому защитник защищал всех и их в частности. Общество тогда берет на себя ответственность, принимает решение”, — убеждает городской голова Александр Семчишин.

В общей сложности мэрия планирует вернуть общине 29 земельных участков, а праздник покровский кафедральный собор ждет перерегистрация. Священники ПЦУ уже отпели там украинского погибшего воина Максима Хохлачева из 19 стрелкового батальона.

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