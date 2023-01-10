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Готов ли Киев к возможной повторной атаке из Беларуси – в КГВА рассказали

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Готов ли Киев к возможной повторной атаке из Беларуси – в КГВА рассказали

В военной администрации объяснили, как подготовили столицу к возможному повторному нападению россиян с территории Беларуси.

Силы и средства обороны Киева готовы к возможной повторной атаке противника из Беларуси. Вокруг столицы создано несколько рубежей обороны протяженностью около тысячи километров.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Так, по его словам, вокруг города построены надежные системы огневого поражения противника; инженерные заграждения всех типов; противовоздушная и противотанковая оборона и всестороннее обеспечение.

"Но по состоянию на данный момент разведка не фиксирует достаточно сил и средств, чтобы создать ударную группировку и наступать с северного направления", — отметил Попко.

Напомним, гендиректор YASNO объяснил, почему в столице после Нового года снова выключают электричество.

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Просмотры
796
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