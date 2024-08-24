Готов ли Путин пожертвовать Курской областью: политический аналитик объяснила

Ольга Курносова рассказала, что для Путина важнее, чем ситуация в Курщине.

Российский диктатор Владимир Путин готов пожертвовать Курской областью, по крайней мере, сейчас. Он считает, что у него много земли.

Об этом в эксклюзивном интервью TSN.ua рассказала российскийполитический аналитик Ольга Курносова.

“Опять же, здесь вопрос какой, вменяем ли он вообще, может ли как-то объективно оценивать ситуацию и вообще что он знает о том, что происходит на Курщине. Надо понимать, что Интернет он не смотрит. Что ему докладывают, мы тоже до конца не знаем. Ему могли уже десять раз доложить, что там чушь, всего ничего, и вот мы сейчас”, — говорит Ольга Курносова.

А вот продвижение на Донецком направлении, по словам аналитика, для него какая-то идея фикс.

"Потому что он сначала провозглашал это как цель того, что он назвал специальной военной операции, но которая на самом деле является войной", — говорит Ольга Курносова.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео “Путин приказал ЗАЖИВО СЖЕЧЬ ДЕТЕЙ! А теперь УПАЛ НА КОЛЕНА!” Интервью, от которого мурашки по коже!

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