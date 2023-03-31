"Готов ударить Павла": возле Лавры собралась группа молодых людей, продолжается спор (фото, видео)

Страсти вокруг Киево-Печерской лавры 31 марта продолжаются.

Как передает корреспондент ТСН.ua, на центральном входе Лавры поспорила поклонница УПЦ МП Виктория Кохановская с одним из прохожих, пивших кофе.

Женщина доказывала, что в Украине нет "московской" церкви, потом начала почему-то выяснять, есть ли в ушах парня серьги. Разговор свелся к абсурду.

Затем к центральному входу подошла группа молодых мужчин. Кохановской предложили спеть гимн Украины, она отказалась.

Ситуация начала обостряться. Молодые люди достать плакаты с надписями "Долой русню из Лавры".

Пришел парень на протезе, однако сказал, что он не военный. Представился Евгением, активистом.

Затем один из молодых людей, с татуировкой на лбу ТОМ, начал кричать, что свитком, который у него в руке, готов ударить Павла (Лебедя, — ред.).

Дальше в ход пошли уже вода и палка. Так, священник УПЦ МП вышел из храма с ведром воды и будто освятил активиста на протезе, но очень обильно облил его.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua с места происшествия, парень отмахивался от священника палкой, но тот продолжал лить воду. В ответ еще один активист облил священника водой из бутылки.

Читайте также:

В Лавре на Трапезном храме почернели кресты с другой стороны (фото)

Правительство признало недействительным распоряжение о передаче объектов Лавры представителям УПЦ МП – Ткаченко

Нападение на журналистов в Киево-Печерской лавре: как отреагировала полиция