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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Готов Зеленский сократить армию и отказаться от НАТО: что ответил

Зеленский объяснил, возможны ли гарантии безопасности Украины без НАТО, назвал три сценария защиты и рассказал, при каком условии хочет сохранить армию в 800 тысяч военных.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Это не им решать: Зеленский категоричен в вопросе сокращения армии

Это не им решать: Зеленский категорический в вопросе сокращения армии / © ТСН

Украина при наличии достаточного финансирования хотела сохранить армию численностью 800 тысяч военнослужащих. В то же время, ее будущий размер будет зависеть от формата гарантий безопасности, возможностей государства и готовности международных партнеров приобщаться к финансированию украинской армии.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ведущей ТСН.Неделя Алли Мазур.

Почему Украина до сих пор поднимает вопрос вступления в НАТО

По словам главы государства, лучшим вариантом гарантий безопасности для Украины остается членство в НАТО и сохранение сильной украинской армии.

«Гарантии безопасности. Если это вопрос НАТО, и мы безусловно… Этот вопрос появляется в соответствующих документах и новых разработках, появляется вопрос НАТО. Почему оно возникает? Потому что мы обсудим гарантии безопасности и кто-то должен брать на себя гарантии, что Россия не начнет агрессию снова», — отметил Зеленский.

Одной из таких гарантий президент называет сильную украинскую армию, содержание которой требует значительных финансовых ресурсов и вооружения. Другим механизмом может стать пятая статья НАТО о коллективной обороне.

Если Украина не станет членом Альянса, ответственность за ее защиту в случае нового нападения России должны будут взять на себя Соединенные Штаты или США вместе с европейскими странами, считает Зеленский.

«Давайте честно, нам нужно не просто название НАТО, нужен ответ. Россия начала снова войну. Кто будет делать, и что будет делать, и когда будет делать. То есть, поэтому на эти вопросы пока ответов нет, но предложения в этих документах есть», — отметил он.

Зеленский подчеркнул, что Россия не должна решать, как закончится война в Украине.

Какой численностью должна быть украинская армия

Зеленский прокомментировал информацию в СМИ, что Россия якобы на переговорах требует сокращения количества украинских войск.

Он резко ответил, что не намерен обсуждать численность ВСУ с Россией или согласовывать ее с американской стороной. По его мнению, этот вопрос Украина должна решать самостоятельно.

Зеленский отметил, что при наличии достаточных финансовых ресурсов хотел бы сохранить украинскую армию на уровне 800 тысяч военнослужащих.

В то же время в случае вступления в НАТО численность войска может быть меньше.

«Если мы у НАТО, количество может быть 800 тысяч и меньше. Но это будет вопрос, кто готов финансировать или софинансировать с нами. И это мой вопрос с НАТО», — объяснил президент.

По его словам, будущий размер украинской армии будет зависеть от двух факторов: возможностей и желания самой Украины, а также готовности Североатлантического альянса поддерживать сильное украинское войско.

«Нам нужна большая армия с нормальной зарплатой, с современными технологиями и оружием, оружием нашим, но и не только. И это я вам приведу пример только на гарантиях безопасности», — подчеркнул глава государства.

Возможны ли гарантии безопасности без вступления в НАТО

Зеленский подтвердил, что Украина рассматривает разные варианты гарантий безопасности, в том числе и без формального вступления в НАТО.

По его словам, один из возможных компромиссных форматов — двусторонние гарантии безопасности с Соединенными Штатами. Однако в таком случае необходимо четко определить, на какую помощь сможет рассчитывать Украина в случае повторной российской агрессии.

В частности, речь идет о том, будут ли гарантировать привлечение американской авиации, наземных военных операций и оперативную защиту украинской территории.

«Если это не НАТО, а гарантия безопасности Украины от Соединенных Штатов Америки. Может быть такой вариант? Может быть такой вариант. Он компромиссный? Он компромиссный. Но здесь другая история. Что готовы делать Соединенные Штаты Америки? В каком количественном составе? Авиация или наземные операции тоже. В варианте, если понадобится, скорая защита Украины. А нынешняя американская администрация готова? Да, они готовы, но конкретные детали, когда все это выписано в документе. Они говорят, что они готовы, но как они готовы, должно быть все подробно выписано», — объяснил президент.

По мнению Зеленского, договоренностей только между главами государств недостаточно, поскольку политические руководители меняются, а гарантии должны действовать независимо от того, кто находится у власти.

«Президенты Украины, Америки и других демократических стран меняются. Вопрос не просто в договоренности между президентом Украины и президентом Соединенных Штатов Америки. Это должно быть подтверждено легальной гарантией, то есть Конгрессом и нашим парламентом. Конгресс должен проголосовать о гарантиях безопасности, если это двусторонние гарантии безопасности Украины и США, Конгресс Соединенных Штатов Америки должен это подтвердить положительным голосованием», — требует Зеленский.

В частности, он отметил важность вопросов американских баз в Европе и возможность их размещения даже в Украине.

Какие еще форматы гарантий безопасности рассматривает Украина

Третьим вариантом гарантий безопасности Зеленский назвал механизм с участием Коалиции желающих.

Речь идет об объединении более чем 30 европейских стран при поддержке Соединенных Штатов. В рамках такого формата также обсуждается вопрос присутствия иностранных военных в Украине.

В то же время, президент обратил внимание, что Россия категорически выступает против присутствия европейских сил на украинской территории.

Отдельно остается вопрос, будет ли такой механизм предусматривать непосредственное военное присутствие партнеров, а также насколько активной будет поддержка со стороны США.

Ранее Владимир Зеленский ответил, что в документе, который Виткофф повез Путину, и готова ли Украина к обмену территорий.

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