Готова ли РФ снова массированно атаковать Украину: эксперты предположили сценарии развития событий

Российская армия сделала паузу в массированных ракетных обстрелах Украины, но эта пауза может завершиться при определенных условиях.

Военный эксперт назвал сценарии угроз для Украины. Оккупанты могут ударить ракетами в определенный промежуток времени. В то же время увеличилось количество дроновых атак. Почему БПЛА начали запускать на низких высотах, каковы темпы производства "шахедов", планирует ли Россия массированный обстрел Украины и когда читайте в эксклюзиве TSN.ua.

Когда массированный обстрел?

Российская армия совершила паузу в массированных ракетных обстрелах Украины, используя в последнее время преимущественно дроны, в том числе и имитаторы. Но эта пауза может завершиться при определенных условиях – такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал бывший представитель Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Сочетание двух факторов – сложных погодных условий, которые будут создавать серьезные нагрузки на нашу энергетическую инфраструктуру, а также массированных ракетно-дроновых атак могут привести к коллапсу. К тому же блекауту, который, по мнению Путина и его приспешников, будет заставлять правительство Украины выходить на переговорный трек. Очевидно, что сейчас все ультимативные требования Кремля относительно капитуляции Украины полностью отметаются украинским правительством. Но все может измениться из-за того же коллапса в энергетической системе нашей страны. Пока погодные условия благоприятствуют Украине – теплая зима позволяет нам имеющимися ресурсами проходить зиму, сейчас мы живем практически без отключений. Но как только возрастет нагрузка из-за низких температур, мы можем столкнуться с серьезными проблемами", – говорит Владислав Селезнев.

Селезнев приводит в пример прогнозы экспертов по энергетическим вопросам.

"Эксперты по энергетике говорят, что температура минус 10 даже без отсутствия ракетно-дроновых атак может привести к веерным отключениям, к подаче электроэнергии по графику. При условии, что с 5 по 10 февраля могут начаться морозы, следует рассматривать все это как серьезный риск для нас. Проблема есть, не стоит надеяться на готовность врага обезопасить гражданское население Украины. Враг коварен, действует таким образом, чтобы доставить нам немалые проблемы", - подчеркнул он.

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Кроме того, по мнению Селезнева, сейчас у России есть немалый запас ракет, производство которых продолжается.

"Наша разведка сообщила недели три назад, что российская армия накопила около 1400 ракет. Производство ракет в России продолжается, так что не стоит надеяться на то, что у врага нет ресурса для массированных атак. Так же и не стоит верить тому, что есть какие-то мировые договоренности", – говорит эксперт.

По его мнению, у россиян достаточное количество ракетных ресурсов, чтобы накрыть ракетами всю территорию нашей страны.

"Буквально недавно произошла едва ли не самая масштабная дроновая атака на Ивано-Франковскую область, о чем сообщали местные жители. Нет ни одного безопасного уголка. Думаю, враг во время следующей атаки по Украине будет работать по разведанным целям – объектам энергетики, военным объектам, военной инфраструктуре. Ключевой фактор для российской армии – разрушение наших ресурсов, все то, что обеспечивает боевую мощь, определяют эффективность противостояния на поле боя", – резюмирует Селезнев.

Угроза "шахедов" растет

Во время последних дроновых атак на Киев мониторинговые каналы отмечали, что пролет вражеских средств воздушного нападения происходил на сверхнизкой высоте. "Шахеды" летали слишком низко – высота до 100 метров.

По словам авиационного эксперта Валерия Романенко, он бы не называл это новой тактикой противника, но действительно соглашается, что в последнее время вражеские дроны представляют большую опасность для высотных зданий в Киеве, а вероятность попадания "шахеда" в высотный дом Киева очень велика.

Увеличение количества "шахедов"

В ночь на 21 января российская армия атаковала Украину БПЛА в количестве 131 единиц. В это же время год назад, непосредственно 20 января, враг, согласно сообщению Воздушных сил Украины, выпустил по нашей стране 8 "шахедов". То есть сейчас дронов летит в 16 раз больше.

По словам экспертов, российская армия получила такие возможности после того, как начала производить эти БПЛА. Какова будет дальнейшая тактика дроновых атак и какого предела может достичь враг — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказали бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ, военный аналитик Владислав Селезнев и военный эксперт Роман Свитан.

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По словам Селезнева, российская оборонная промышленность действует на грани своих возможностей. Но это не значит, что завтра их не станет еще больше.

"Как известно, наша разведка сообщала о том, что происходит строительство новых промышленных площадок, где враг может производить такую компоненту. Враг совершенно четко разбирается в том, что за счет масштабирования ракетно-дроновых атак он может добиться успеха. Там, где 10 дронов мы гарантированно уничтожаем, не факт, что мы сможем уничтожить все 110, если он их запустит. В итоге Селезнев говорит, что пока кроме разведывательной и ударной миссии у российских дронов есть и третья – максимальное выхолащение наших ресурсов.

Военный эксперт Роман Свитан об увеличении количества дронов также говорит, что часть из них сейчас имитаторы. По неофициальным данным, российская армия все чаще программирует полет "Шахедов" на низких высотах. Россияне надеются, что таким образом эти дроны обойдут украинскую ПВО, считает эксперт.

По мнению Свитана, Россия сейчас производит не менее 30-50 "шахедов" в сутки.

"То есть они могут использовать их все ежедневно или накапливать для того, чтобы ударить большим количеством. Например, за два дня производства они имеют сотню таких дронов. То есть можно высчитать приблизительное количество, которым могут ударить в следующий раз", — говорит эксперт.

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