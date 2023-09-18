Готова ли Украина к затяжной войне: Маломуж назвал два сценария развития событий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Украине нужно готовиться к длительной войне. Такой сценарий действительно возможен, однако рассматривать следует два варианта — эффективный и быстрый или длительный и нежелательный.

Такое мнение высказал генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эксклюзивном интервью для ТСН.ua.

Йенс Столтенберг назвал один из сценариев. Действительно, нужно готовиться к затяжной войне. Враг видит, что мы готовы. Поэтому в данной ситуации нужно быть готовым и к таким сценариям”, — отметил генерал.

“Но я считаю, что война не будет продолжительной, ведь мы не заинтересованы тянуть так долго. Это дает фору России по мобилизации более миллиона человек и к накоплению оружия не только за счет получения от Северной Кореи, Ирана или Китая, но и собственного производства”, — говорит Маломуж.

“Они сейчас перевели всю промышленность на военный строй и разворачивают дальше, проводят взаимозаменяемость всех деталей, производят совместно модели и для ракет, и самолетов и т.д. А для этого им нужно время. Полгода или год – то, что дает врагу возможность накопить потенциал, сформировать новые подразделения и двинуться на Украину”, – добавил он.

“Поэтому в данной ситуации нужно работать мощно – что ВСУ и делают – и на юге, и на востоке, чтобы уволить Украину и сломать режим. Если будет удача, это будет падение режима. Поэтому сценарий есть и более затяжной, если мы все-таки не сможем сделать это до конца, то есть частично”, — заметил генерал.

Россия будет накапливать ресурсы и системно их использовать на поле боя, тогда процесс затянется, как говорит генсек НАТО. Но, я думаю, мы должны рассматривать два варианта: первый — эффективный и быстрый, то есть около полугода или максимум год, а также долгий — сложный и нежелательный», — подчеркнул он.

Ранее военный эксперт Михаил Жирохов спрогнозировал, какое оружие может предоставить России Северная Корея и изменит ли это течение войны.

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