"Готовилась к соревнованиям": путинский "Шахед" убил 14-летнюю Анну и ее маму — что известно

Во время одного из последних таких ударов один из "Шахедов" совершил прямое попадание в частный дом спального района, где находилась семья из четырех человек. Жилье загорелось, поэтому шансов спастись у его жителей не было. В результате погибла целая семья – 14-летняя Анна Кушнарева, ее 42-летняя мама и 54-летняя тетя.

По данным полиции Сумщины, выжил только отец девочки. Он сейчас находится в больнице, где борется за жизнь. Как отчитались правоохранители, удар был настолько мощным, что в результате пожара от дома осталось всего несколько стен. Кроме того, были повреждены соседние дома и автомобили.

В сумской школе №27, где училась Анна Кушнарева, ТСН.ua рассказали, что это была одна из лучших учениц.

Анна Кушнарева/Фото: Сумская ООШ I-III ступеней №27

"Мы вчера узнали о гибели нашего выпускника, он был нашей звездой футбола", — рассказывает директор школы Ольга Плотницкая, едва сдерживая слезы.

"Сегодня произошла трагедия с девочкой. Анна была умничкой, переживала из-за всего, очень любила животных, принимала участие в выставках. Она была жизнерадостным ребенком. Было прямое "Шахеда", пожар был страшным. Ребенок с матерью сгорели…", — рассказала нам Ольга Федоровна.

Анна Кушнарева/Фото: Сумская ООШ I-III ступеней №27

Знавшие эту семью говорят, что у погибшей девочки было много планов на жизнь. В ноябре она планировала участвовать вместе со своей собакой Юмой в соревнованиях.

"Сегодня, 22 октября 2024 года, в результате ночного попадания вражеских беспилотников в жилые дома частного сектора в Сумах погибла наш юный кинолог, спортсменка Анна Кушнарева, которая занималась аджиллити в сумской команде "Адреналин" в г. Сумы. На последних соревнованиях в Киеве она стояла на пьедестале почета со своей Юмой и очень этому радовалась, приехав в ноябре на следующие соревнования, но российские военные ее убили всего в 14 лет. Вместе с Анной погибла ее мамам и тетя. Ее папа и собака Юма находятся в тяжелом состоянии в больнице. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Анны…", — сообщили в общественной организации "Кинологический союз Украины – Ukrainian Kennel Union".

Ирина Кушнарева/Фото: Кордон.Медиа

Эту трагедию прокомментировали в соцсетях сотни пользователей. Большинство из тех, кто отреагировал на посты о семье Кушнаревых, высказались в адрес тех, кто запускал "Шахеды" одним словом: "Нелюди".

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