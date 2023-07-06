"Готовилась к свадьбе, заказывала банкетный зал": активист рассказал о жительнице Львова, которую россияне убили ракетой 

Одна из погибших в результате ночного ракетного удара по Львову, Анастасия Сенив, вскоре должна была выйти замуж и готовилась к регистрации брака. Она погибла вместе со своей мамой Мирославой Садовой.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал львовский активист Игорь Зинкевич, который лично знал эту семью.

"Я знаю эту семью, потому что у меня в СМИ работает Владимир Садовый – брат Анастасии и сын Мирославы. Анастасийка официально работала в "Укрпочте", но помогала нашей организации, была ассистентом журналиста. Девушка – 1991 года рождения, ее мама – 1963 года рождения. Анастасийка – это искренний человек, должна была вскоре выйти замуж, уже заказывала банкетный зал. Через две недели должна была выбирать ресторан. Ее жених в шоке. Для меня она останется маленьким ангелом, которая никогда не оставалась равнодушной, старалась всегда помогать", — сказал Игорь Зинкевич.

По словам активиста, вражеская ракета попала в квартиру, которая располагалась рядом с той, где жила Анастасия с мамой.

"От взрывной волны выбило окна во многих квартирах в том периметре. В квартире была Анастасийка с мамой. Было такое, что Владимир часто отправлял своего ребенка к ним, но не в тот раз. Часто сам там бывал, но в то время был на патрулировании", – рассказал нам Зинкевич.

К этому он добавляет: "В качестве депутата городского совета я общался со многими пострадавшими. Есть много людей, у которых порезы стеклом".

Напомним, в ночь на четверг, 6 июля, россияне атаковали Львов. Сейчас известно о 4 погибших и многих раненых. Из-за террора окупантов повреждены жилой дом и объект критической инфраструктуры. Во время ракетной атаки во Львов удалось уничтожить семь из десяти крылатых ракет "Калибр".

ТСН.ua собрали все, что известно, о ночной атаке по Львову.

Читайте также: