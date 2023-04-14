Готовилась сделать куклу: в Киевской области нашли задушенной школьницу, у которой было множество планов

В селе Стритовка Обуховского района в Киевской области правоохранители расследуют загадочную смерть 12-летней Маргариты, которая была найдена задушенной на чердаке частного дома.

После того, как стало известно об этом трагическом случае, в местном интернет-сообществе в Facebook появились сообщения о том, что якобы произошло не самоубийство, а убийство.

"Это не самоубийство! Ее убили и повесили. Я думаю что почти каждый житель села знал, в каких условиях жил этот бедный ребенок, и какое отношение было к нему", — написала одна из комментаторов, но доказательств этому в своем сообщении не привела.



Ряд других комментаторов предположили, что произошло самоубийство из-за сложной ситуации в семье.

В свою очередь, правоохранители заявили, что сейчас идет расследование.

"Правоохранители выясняют обстоятельства гибели 12-летнего ребенка в Обуховском районе. О случае в селе Стритовка сообщила мать, которая нашла своего ребенка на чердаке дома. По предварительным данным, причиной смерти мог быть суицид. Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте одинаковое внимание всем детям в семье", - сообщило на своей официальной странице в соцсети Обуховское райуправление полиции.

Наши источники в МВД добавили, что на сегодня оперируют версией, что девочке не хватало внимания. "В семье – три ребенка. Подтвержденных фактов семейного насилия нет, на теле ребенка не было обнаружено следов насилия. Девочка была найдена на чердаке после того, как полезла туда взять веревку, чтобы делать куклу-мотанку. Сделать мотанку было заданием, которое эта школьница получила в школе. Девочка была найдена в сидячем состоянии", — сообщил нам источник в МВД.

Кроме того, правоохранители говорят, что это расследование — не из самых простых, но необходимые ответы появятся после завершения экспертиз.

Как выяснилось, девочка имела много планов на ближайшее будущее. По крайней мере, об этом рассказывает директор школы, в которой училась 12-летняя Маргарита.

"Это был добрый, искренний, веселый, жизнерадостный ребенок. Готовился петь песню, участвовал в конкурсе, желал там победить. Был положительным и активным ребенком. Принимала участие во всех мероприятиях. То, что произошло — для нас это неожиданно. Больше я ничего говорить не буду", — сообщила нам директор школы Наталья Лаганович.

Она добавила, что в школе ничего подозрительного за девочкой не наблюдали.

В свою очередь, староста села, Олег Колосовский рассказал нам следующее: "К нам в село эти люди приехали из Одессы. Люди очень тяжелые. Мужчина, отчим девочки, работал где-то на подработках, женщина нигде не работала. О девочке могу сказать, что это был очень положительный ребенок со светлой душой. Была очень искренним ребенком. Для меня все, что случилось, стало шоком".

По словам Колосовского, другие двое детей в этой семье младше Маргариты. "Один ребенок недавно родился, другому – около 3,5 лет", — добавляет он.

Местный священник, Тимофей Лаганович, знающий эту семью, нам рассказал, что, на его взгляд, эта семья социально сложная и нуждалась в помощи.

Ранее сообщалось, что в Житомире 48-летняя женщина оставила у входа в ТРЦ трехлетнюю внучку. Впоследствии женщина объяснила, что сделала такое из-за того, что не имеет денег на ее содержание.

Читайте также: