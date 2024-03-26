Готовили теракты, шпионили за ВСУ и наводили ракеты: интервью с предателями Украины – видео

Некоторые так называемые "идейные" предатели после заключения рассчитывают на обмен, чтобы переехать в Россию.

Священник, работавший на ФСБ, идейный предатель-фанатик из Одессы и информатор-террорист, готовый заработать на крови гражданских в родном Запорожье. Кто добровольно сотрудничает с российскими спецслужбами? Почему они предают своих и как их вербуют русские?

Журналистка ТСН Оксана Радионова встретилась с людьми, предавшими Украину – подробности в сюжете.

Запорожье сейчас – прифронтовый город. По прямой отсюда до линии столкновения всего лишь несколько десятков километров. И если там происходят активные боевые действия и оны ясны, то здесь в тылу ведется невидимая война спецслужб.

"24/7 контрразведка СБУ ведет тайное сражение вне линии фронта. И в тылу врага, и на своей территории, и за рубежом. Ставки каждый раз повышаются", — говорится в сюжете.

Подготовка теракта в Запорожье

Предатель Украины планировал подорвать отделение почты в Запорожье. Исполнителя оперативники СБУ схватили с поличным. Когда тот под руководством своего родственника-куратора с временно оккупированной территории уже почти собрал самодельную взрывчатку.

Контрразведчики долгое время "вели" завербованного жителя Запорожья. Им оказался 32-летний таксист и работник завода. Он уже полгода работал на россиян – сдавал позиции наших военных.

"Я вообще не искал. Мне давали адреса и надо было по ним ездить и смотреть, есть ли там военные. Есть там что-то или нет. Сбрасывал (куратор – ред.) мне адрес в телефоне. Где, как, оно, что находится …Я не идейный сто процентов, хотел заработать, да… Если поехать в одно место, то это 500 гривен. Если прокатиться, 2-3 места, – 2000 гривен", — рассказал мужчина о своих мотивах и вознаграждении от врага.

На крови наших защитников предатель из Запорожья заработал 50 тысяч гривен. И останавливаться не собирался – согласился организовать теракт в родном городе. За теракт предателю обещали заплатить пять тысяч долларов.

"С ним работало Главное разведывательное управление Российской Федерации. В Запорожье это впервые, что они привлекли источник к выполнению таких задач. Цель была сделать панику в прифронтовом городе и тем самым показать, что правоохранительные органы местные не справляются", — рассказал подробности сотрудник контрразведки. СБУ "Фанат".

Теперь российскому агенту инкриминируют государственную измену и организацию теракта. За такое его могут бросить за решетку пожизненно.

"Каждый агент Российской Федерации будет найден. Наши люди, к сожалению, не все понимают, что их используют, они останутся в тюрьме. И все", – говорит "Фанат".

В специализированной 101-й колонии отбывают наказание те, кто приговоры уже получили. Здесь отбывают наказание исключительно предатели, коллаборанты и наводчики.

После приговоров их сюда свозят со всей страны. Они здесь по отдельности. А знаете почему – потому что предателей никто не любит. В обычных колониях их избивали. Терпеть рядом с собой предателя никто не хотел.

"Я была первой журналисткой, которой разрешили узнать про этот объект. Мне показали условия, рацион, режим. Живут предатели в общежитиях… Сегодня я здесь второй раз", — говорит Оксана Радионова.

"Бес попутал"

Одним из уже осужденных предателей оказался протоиерей Николай. Он был настоятелем Георгиевского храма УПЦ МП города Ямполь на Сумщине. По материалам СБУ ему дали 15 лет за госизмену.

Батюшка "сливал" ФСБ информацию об обороне Сумщины.

Протоиерей Николай рассказал, как попал в тюрьму:

"Шкоду сделал. Стыдно признаться. фотографии делал военных украинских, где они жили. Пришла смска. Я клюнул. Просили, где живут военнослужащие, а потом уже, как бы решил отойти от этого. Но через 4 месяца опять… Приехал человек и говорит, так и так, надо ж нам это помогать. Ну, еще пару недель перекидывал фотографии…"

Предатель из Одессы – "Профессор"

Еще один поклонник "русского мира" – портной из Одессы по прозвищу "Профессор". Ему 62 года, однако ближайшие 15 он проведет в колонии. Тоже за государственную измену.

Одессит работал на ФСБ и даже написал письменное добровольное согласие на сотрудничество с врагом.

Он сдавал русским военные объекты в Одессе и даже развернул там собственную агентурную сеть. Его завербовали уже после полномасштабного вторжения России.

Сказали, что там должны ООН приехать, белые бусики. Ну, сказали, с любого расстояния, где получится, ну, просто сфотографировать их наличие. Я именно шел быстро и снимал на видео вот эти бусики. Ну, держал телефон возле уха, не успел отправить – меня задержали. Положили на землю", — рассказал о своем задержании мужчина.

Священник из Сумщины и портной из Одессы – оба – идейные предатели.

"Я по идейным соображениям, абсолютно без денег! Старший сын сейчас учится в Московской Духовной Академии… Денег никаких не передавалось. Я за русскую идею сижу, понятно, что я хотел бы, чтобы победила Россия. Что греха таить!", - говорит протоиерей Николай.

"Профессор" из Одессы российские нарративы повторял как мантру.

"Одесса – русский город. Украинец – это не национальность. Это место проживания", — говорит мужчина.

На вопрос журналистки, ждал ли он русского мира, он уверенно отвечает: "Да. Чтобы жить свободно".

Однако идейные убеждения не мешали "Профессору" рассчитывать и на вознаграждение от россиян. Правда, из обещанного он получил только тысячу гривен

"Я им написал, говорю, у меня вот скоро день рождения. О, говорит, 50 тысяч вам на день рождения перечислим. Еще и автомобиль обещали. Ну, типа, я заработаю на автомобиль", — рассказал предатель.

Предатели Украины, которые готовы были продолжать работать в пользу России и встречать вражеское войско с "цветами", теперь из колонии написали просьбу об обмене — хотят на Россию и таких здесь большинство.

"Я лично себя не считаю зрадником. Я фактически ничего не совершал. Люди здоровы. Я целый, как говорится, невредимый", — говорит одессит.

"Я не считаю себя зрадником. Абсолютно!!! Русский я по духу. Тем более это я делал не за деньги! Это имеет большое значение", — говорит протоиерей Николай.

В прошлом году СБУ обнаружила 47 агентурных сетей. Одна из них работала в Киевской и Черниговской областях.

Агентов завербовала ФСБ, устроившая предателей на курсы операторов БПЛА. И готовила атаки на наше ПВО – Patriot. Их поймали с поличным.

Также, с начала полномасштабного вторжения на измене были пойманы десятки священников.

"Мы должны вычистить всю ту среду вражеских кротов в рясах. ВСЕ! Без вариантов. У нас нет никакого предвзятого отношения. Но если человек в рясе и с кадилом – это не является смягчающим обстоятельством или отягчающим", — подчеркнул глава СБУ Василий Малюк.

Мотивы у предателей разные. Пол, возраст, регион, профессия – тоже.

Сейчас российские спецслужбы начали вербовать так называемых нестандартных агентов. Один из примеров – завербованный мужчина, отбывавший наказание в колонии на Львовщине. Будучи в тюрьме, он привлек свою жену, которая была на свободе, и собирала информацию о местных энергообъектах.

После полномасштабного вторжения в Украине ужесточили уголовную ответственность – теперь за госизмену могут посадить пожизненно. И первые пожизненные приговоры уже есть.

Всего с начала полномасштабного вторжения открыто более 2 300 уголовных производств по статье 111 УК – госизмена – 546 приговоров. Более 6 000 производств за коллаборационную деятельность и пособничество – 1075 приговоров. И дальше будет….

"Лицо, на которое выходят российские спецслужбы, должно понимать, что рано или поздно эта информация станет известна Службе безопасности Украины. Мы его обязательно посетим, и он понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством Украины от 15 до пожизненного", — подчеркнул сотрудник контрразведки СБУ "Фанат".

"И если прямо сейчас на кого-то из вас уже вышла ФСБ – помните – вам не будет места даже в обычной колонии. Предателей никто не любят. На России тоже".

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Напомним, глава СБУ Василий Малюк дал большое интервью об атаках по НПЗ РФ, ликвидации Кивы и уничтожении Крымского моста.

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