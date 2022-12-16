Готовились 11 дней: эксперт рассказал о том, как скоро следует ожидать атаку дронов

Россияне сегодня пока не использовали дроны-камикадзе из-за этого. что наша ПВО отработала алгоритм их уничтожения.

После утренней ракетной атаки на Киев и ряд других городов в соцсетях появилось предположение, что ближе к вечеру обстрелы могут продолжиться с помощью беспилотников.

Однако с военной точки зрения это не очень эффективно. Такое мнение в комментарии для ТСН.ua военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"Мы уже имели опыт 10 октября, когда оккупанты использовали беспилотники вместе с ракетными обстрелами, — говорит Александр Коваленко. — Также такое было в другие дни. Не исключено, что они могут это сделать в целях доразведки объектов. Но на сегодняшний день эффективность от "Shahed" достаточно низкая, потому что у нас отработаны алгоритмы их уничтожения. Поэтому это не очень эффективное средство разведывания целей. Их могут использовать для отвлечения внимания ПВО и ее истощения. Использовать беспилотники после ракет — я не вижу в этом смысла. На мой взгляд, волны "Shahed" сегодня не будет".

К этому Александр Коваленко добавляет: "Сегодня они использовали всевозможные тактики. Утренные волны обусловлены тем, что оружия у них недостаточно для того, чтобы сделать одну массированную. Также есть мнение о том, что таким образом они пытаются истощать нашу ПВО и прорывать ее. Не исключаю, что в этом и заключается их тактика. Готовились они к этому 11 дней. Среднестатистически, около двух недель. Сегодня день еще не закончился, пока рано говорить, будет ли еще волна. .

Ракетный обстрел 16 декабря: что известно

Сегодня утром, 16 декабря, российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. В результате во многих населенных пунктах исчезло электроснабжение, тепло и вода. Кроме того, известно о двух погибших в Кривом Роге. Еще по меньшей мере 12 человек получили ранения, среди них — трое маленьких детей.

Одна из самых мощных атак на Киев

В Киеве объявили воздушную тревогу в 8.10, а в области в 8.11. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в нескольких районах : Деснянском, Днепровском и Голосеевском.

По словам представителя Киевской городской военной администрации Михаила Шаманова, оккупанты выпустили по Киеву 40 ракет, из которых 37 сбили силы ПВО. По его словам, Киев выдержал одну из самых больших ракетных атак с начала полномасштабного вторжения.

Информация о разрушениях и жертвах уточняется. Пока известно об одном пострадавшем в Днепровском районе.

В связи с повреждениями энергоинфраструктуры после ракетных ударов во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Также вводятся экстренные отключения света. Столичное метро приостановило работу.

В Софиевской Борщаговке Киевской области обломки сбитой российской ракеты застряли в авто. После ракетной атаки произошло падение обломков и на частные жилые дома на территории Броварской общины.

Несколько регионов без света

Из-за российских обстрелов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

Без света оказался, в частности, Харьков. По словам главы Харьковской области Олега Синегубова, оккупанты ударили по Харьковской области десятью ракетами. После этого в регионе возникли перебои с электроэнергией, исчезла вода, остановилось метро. В городе тоже не работает электротранспорт.

Без света также Полтава, Борисполь на Киевщине и Павлоград на Днепропетровщине. В Кременчуге Полтавской области нет не только электроэнергии, но и тепла. Нет электроснабжения и в Сумской области. Полностью обесточена Кировоградская область. В нескольких районах Киева также исчез свет, нет тепла и не работает водоснабжение. На территории Коростенской общины Житомирской области оккупанты попали в объект инфраструктуры. Сейчас там отключены все электросети.

Также захватчики попали по объектам энергетической инфраструктуры в разных районах Днепропетровской области, есть серьезные разрушения.

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