Готовились к подрыву Каховской ГЭС давно: эксперт – о цели окупантов

Андрусов сравнил подрыв Каховской ГЭС с террором в Буче и заявил, что масштаб катастрофы будет ясен лишь впоследствии.

Российские оккупанты готовили подрыв Каховской ГЭС уже давно. Ожидать таких действий врага можно было еще в 2022 году.

Об этом заявил бывший советник руководителя Офиса президента и министра внутренних дел Виктор Андрусив в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

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"Они давно подготовили этот теракт, еще в прошлом году можно было ожидать, что они это сделают. Месяц тому назад было сообщение, что они эвакуируют Новую Каховку. Даже была ошибочная информация, что они ее вообще оставили. На самом деле они уже давно к этому готовились, чтобы противодействовать нашему контрнаступлению. Но не таким образом, чтобы отдать нам города, а чтобы взорвать Каховскую ГЭС. Они очень сильно боялись нашего потенциального штурма и десанта, и таким животным методом они решили этому противодействовать", — отметил Андрусов.

По его словам, россияне применили новое оружие, но не ядерное, а мощное экологическое оружие, нанося страшный ущерб экологии и значительным территориям. Речь идет о сотнях квадратных километров. Андрусив отметил, что только спустя некоторое время украинцы поймут масштаб катастрофы, организованной оккупантами.

"Это война вне правил, потому что даже Женевскими конвенциями дамбы защищены, их нельзя взрывать. Россия показала, что она воюет без правил. Я не вижу, что они могли выиграть особенно от этого шага с точки зрения какой-то военной тактики или стратегии. Это такое же преступление, как в Буче — вы может и выиграете, но мы вам такой беды наделаем, что она с вами будет годами", — подытожил он.