"Готовился выйти на пенсию и выращивать виноград": история боевого медика,подорвавшегося на мине

Сегодня мужчина ждет протезы.
59-летний Андрей Родин готовился выйти на пенсию, но российское вторжение изменило его планы. Он стал боевым медиком в армии. В июле этого года Андрей подорвался на мине и потерял две ноги, поэтому теперь готовится к протезированию, а после, говорит, будет осуществлять свои мечты.
Какие мечты у боевого медика - узнавала корреспондент ТСН Маричка Кужик.
Потерял две ноги на войне
Сейчас Андрей находится в госпитале на лечении. На войне потерял обе ноги, однако успел вывезти с поля боя двух бойцов и уже возвращался на позиции, как вдруг - взрыв.
"Я открыл глаза, вижу, что я лежу на земле - увидел ноги, а там кость перед глазами", - вспоминает Андрей.
Мужчина собственноручно остановил кровотечение и передал по рации, нуждающейся в спасении. Но помощи пришлось ждать слишком долго.
"Был бой, и группа смогла прийти только через 3 часа. Турникеты при мне были, так я их наложил", - говорит медик.
Затем мужчина были эвакуирован. Его несли в стабилизационный пункт три километра на носилках, а затем транспортировали в госпиталь. Спасти ноги не удалось. Уже во Львове Андрей готовится к протезированию.
Ждет протезов
Заведующая отделением физической реабилитационной медицины Наталья Шпильчак рассказывает, что пострадавший имел ампутацию верхней трети голени и нижней трети другой голени.
"Нам нужно прежде всего позаботиться об отсутствии отеков, эластичности рубцов и заживлении ран на его конечностях", - говорит она.
Протезы Андрея будут устанавливаться в центре Суперхьюменс.
Это последние восемь лет Андрей - боевой медик. До этого он тридцать лет работал детским анестезиологом в реанимации. В апреле 2022 года должен был заканчиваться контракт, мужчина планировал уйти на пенсию.
Какие мечты у боевого медика
Полномасштабное вторжение заставило Андрея остаться в армии. Но мужчина не жалеет - говорит, что спас на фронте не одну жизнь.
"Всех, кого я довозил - живы", - уверяет Андрей.
Теперь Андрею необходимо дождаться протезов, потому что без них он не сможет заниматься любимым делом.
Его мечта - выращивать виноград, а впоследствии - путешествовать по миру.
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Добавим, видеоролик одесского боевого медика, где он выносит из-под обстрелов двух тяжелораненых побратимов, стал учебным материалом для медиков НАТО.
Также военные показали трогательное фото тяжелораненого бойца с медиком под Бахмутом.