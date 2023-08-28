"Готовился выйти на пенсию и выращивать виноград": история боевого медика,подорвавшегося на мине

59-летний Андрей Родин готовился выйти на пенсию, но российское вторжение изменило его планы. Он стал боевым медиком в армии. В июле этого года Андрей подорвался на мине и потерял две ноги, поэтому теперь готовится к протезированию, а после, говорит, будет осуществлять свои мечты.

Какие мечты у боевого медика - узнавала корреспондент ТСН Маричка Кужик.

Потерял две ноги на войне

Сейчас Андрей находится в госпитале на лечении. На войне потерял обе ноги, однако успел вывезти с поля боя двух бойцов и уже возвращался на позиции, как вдруг - взрыв.

Боевой медик Андрей Родин

"Я открыл глаза, вижу, что я лежу на земле - увидел ноги, а там кость перед глазами", - вспоминает Андрей.

Мужчина собственноручно остановил кровотечение и передал по рации, нуждающейся в спасении. Но помощи пришлось ждать слишком долго.

"Был бой, и группа смогла прийти только через 3 часа. Турникеты при мне были, так я их наложил", - говорит медик.

Затем мужчина были эвакуирован. Его несли в стабилизационный пункт три километра на носилках, а затем транспортировали в госпиталь. Спасти ноги не удалось. Уже во Львове Андрей готовится к протезированию.

Ждет протезов

Заведующая отделением физической реабилитационной медицины Наталья Шпильчак рассказывает, что пострадавший имел ампутацию верхней трети голени и нижней трети другой голени.

"Нам нужно прежде всего позаботиться об отсутствии отеков, эластичности рубцов и заживлении ран на его конечностях", - говорит она.

Боевой медик Андрей Родин

Протезы Андрея будут устанавливаться в центре Суперхьюменс.

Это последние восемь лет Андрей - боевой медик. До этого он тридцать лет работал детским анестезиологом в реанимации. В апреле 2022 года должен был заканчиваться контракт, мужчина планировал уйти на пенсию.

Какие мечты у боевого медика

Полномасштабное вторжение заставило Андрея остаться в армии. Но мужчина не жалеет - говорит, что спас на фронте не одну жизнь.

"Всех, кого я довозил - живы", - уверяет Андрей.

Теперь Андрею необходимо дождаться протезов, потому что без них он не сможет заниматься любимым делом.

Его мечта - выращивать виноград, а впоследствии - путешествовать по миру.

Вместо пенсии вышел на войну - история боевого медика, который подорвался на мине

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Добавим, видеоролик одесского боевого медика, где он выносит из-под обстрелов двух тяжелораненых побратимов, стал учебным материалом для медиков НАТО.

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