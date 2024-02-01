"Готовимся к худшему": генерал-майор шокировал прогнозом о новом наступлении россиян

Россия в 2024 году попытается отрезать Украину от Черного моря. Более того, оккупанты снова могут пойти на Киев. Такие громкие заявления сделал генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Украине нужно серьезно готовиться к обороне в этом году. Однако есть то, что может изменить, по мнению генерала Марченко, ход войны.

О чем еще говорил и призвал генерал, остановивший наступление на Николаевщину и Одесскую в начале полномасштабного вторжения, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Коварный план оккупантов

Украинским военным нужно готовиться к новым попыткам оккупантов захватить юг Украины. Таким заявлением шокировал общество генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Об этом он сказал в интервью интернет-изданию "ГОРДОН". Однако Марченко отметил, что его как военного, всегда учили, что надо ожидать худшего, а рассчитывать на лучшее. И добавил, что с юга Украины российские лидеры не отказались.

“Они попытаются все же воспроизвести этот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача”, — подчеркнул Марченко.

Также по словам генерала, если россиянам это удастся, они значительно ослабят Украину — сделают ее не имеющей своего моря, своих портов, а это очень ударит по экономике страны, отметил Марченко. И подчеркнул, что нужно готовиться к обороне: “Я все-таки думаю, что нам нужно готовиться к тому, что они пойдут воспроизводить свой план по захвату юга. Поэтому пока у нас есть время, я думаю, что наше военное руководство должно принять правильное решение и выстраивать сейчас три линии обороны, чтобы создать им такие условия, которые сделали бы невозможным их продвижение — даже на несколько километров — вперед».

Оккупанты снова пойдут на Киев?

Еще одним заявлением шокировал Марченко. Касается она повторного наступления кафиров на Киев. Не раз мы слышали от военных, что этого не будет, россияне не решатся снова пойти на столицу Украины, у них нет достаточно ресурсов, это маловероятно и т.д.

Но разговоры о захвате такого лакомого кусочка Украины для агрессора периодически появляются и в России, и в Украине, и у наших союзников. Мы понимаем, что это могут быть и так называемые информационные вбросы, роспропаганда обычно работает по полной. Однако дыма без огня, как говорится, не бывает. Так что же сказал генерал-майор Марченко по поводу возможного повторного наступления на Киев — ответ вас точно поразит.

“Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30–40 тыс. человек не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они не считают людей. Им нужна какая-то победа: хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они ушли не просто так обратно. Просто так никто не уходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать выводы, перегруппировать войска — и снова уйти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы подготовиться к этому».

А вот действительно ли Украина готова коварным действиям агрессора в этом году? По мнению замгоссекретаря США Виктории Нуланд, Путина ждут "приятные" сюрпризы на поле боя. Украина добьется очень большого успеха в 2024 году. Об этом Нуланд сказала на брифинге вечером 31 января.

“Я должен сказать, что сегодня вечером я покидаю Киев более вдохновенным единством и решительностью по отношению к 2024 году и его абсолютной стратегической важности для Украины. Я также покидаю его с большей уверенностью в том, что, хотя Украина укрепляет свою оборону, президента страны-агрессора РФ Владимира Путина ждут "приятные" сюрпризы на поле боя и что Украина добьется очень сильного успеха в этом году".

Требуется больше снарядов

Несмотря на такие оптимистичные настроения, руководство Украины бьет тревогу и предупреждает союзников, что Россия ежедневно размещает на линии фронта втрое большую огневую мощь. Об этом говорится на страницах издания Bloomberg.

В частности, Министр обороны Украины Рустем Умеров на этой неделе написал своим коллегам из Европейского союза, описывая огромное численное преимущество, с которым сталкиваются украинские войска, пытаясь отразить новые нападения России. Он подчеркнул, что Украина не может выпускать более 2000 снарядов в день по линии фронта, простирающейся на 1500 километров. Это меньше трети боеприпасов, используемых Россией.

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Дефицит оружия в Украине с каждым днем становится больше, отмечает Умеров и призывает союзников с ЕС сделать больше для выполнения своего обязательства поставить миллион артиллерийских снарядов, поскольку Украине необходимо, по крайней мере, соответствовать огневой мощи своего врага. "Обычно побеждает сторона, у которой больше боеприпасов для борьбы", — сказал он.

Новые американские бомбы для Украины

Руку помощи Украине в этом вопросе может протянуть Америка. В СМИ появилась информация, что в скором времени Украина получит от США бомбы GLSDB. Об этом было сказано в эфире "Голоса Америки". Такие бомбы запускают из наземных реактивных установок и могут поражать цели на расстоянии до 145 км. А это значит, что Украина получит эффективное средство поражения враждебных целей на большей части временно оккупированных территорий, а также в Белгородской и Курской областях.

Марченко о технологическом прорыве

Но не снарядами единственными. Генерал-майор Марченко назвал то, что изменит ход войны. Речь идет о технологическом прорыве. Кстати, об этом говорил и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Марченко отмечает, что технологический прорыв возможен при наличии соответствующего оружия. Об этом генерал-майор Вооруженных сил Украины рассказал в эфире "Эспрессо": "Технологический прорыв будет при наличии высокоточного оружия на дальнее расстояние (>300 км), самолетов и систем ПВО и радиоэлектронного противодействия (РЭП)".

Он спас Николаев

Напомним, что генерал-майор Марченко в начале полномасштабного вторжения России в Украину руководил обороной Николаева и Николаевской области и остановил наступление кафиров в Одессу. Это и неудивительно, ведь Дмитрий Марченко родился в Вознесенске Николаевской области. "В этих краях он ориентируется без карты", — рассказывает генерал Сергей Кривонос, бывший командующий Силами специальных операций. А глава областной военной администрации Николаева Виталий Ким отмечает, что Марченко бесстрашен: “У него нет страха. Он приехал в город, откуда все убегали и прекрасно понимал, что едет в кольцо”.

Через несколько дней под руководством Марченко была построена такая оборона Николаева, что враг перед ней был бессилен и наступление россиян на город провалилось.

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