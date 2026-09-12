Готовимся к пенсии уже сейчас: как выжать максимум, пока не исполнилось 60 лет

Пенсия в Украине

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Украинцы, как правило, начинают думать о пенсии ближе к 60 годам, в лучшем случае после 55-ти. И для многих становится разочарованием несоответствие между приличным заработком и небольшим размером будущей пенсии, а хуже — недостаточный для назначения пенсии трудовой стаж, хотя кандидат в пенсионеры работал всю жизнь.

Когда на самом деле нужно интересоваться этими вопросами, на что стоит обратить внимание в первую очередь, что можно исправить за 4–5 лет до пенсии, а что уже поздно читайте в нашем пенсионном гайде.

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Работа, зарплата, стаж

Чтобы понимать, на какую пенсию можно надеяться в старости, нужно знать две вещи.

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Первая: Пенсия рассчитывается по формуле, которая закреплена в статье 27 Закона Украины “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсия = Средняя зарплата по Украине х индивидуальный коэффициент заработка х страховой стаж или сокращен П=Сз х Кз х Кс

Сз — усредненная официальная зарплата в Украине, с которой работодателем или предпринимателем (ФЛП) был уплачен в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) единый социальный взнос (ЕСВ). Зарплата взимается Пенсфондом за три календарных года, предшествующих году выхода на пенсию. Ее официально рассчитывает и публикует ПФУ на основе отчетов об уплате ЕСВ по всей стране. Повлиять на этот показатель отдельный человек не может, он единственный для всех, кто выходит на пенсию в конкретном году.

Кз — это важнейший показатель, показывающий, во сколько раз ваша официальная зарплата была выше (ниже, равнялась) средней по стране. Чем он больше, тем больше будет пенсия. Как рассчитывается: компьютер ПФУ берет каждый месяц вашей работы начиная с 1 июля 2000 года и до дня выхода на пенсию. Повлиять на этот показатель можно: его увеличивает официальная зарплата, с которой уплачено ЕСВ, а также любые дополнительные легальные заработки (работа на 1,5 ставки, по совместительству, по трудовому договору) с которых уплачено ЕСВ.

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Важные нюансы:

– В формулу расчета пенсии входят все официальные доходы, с которых уплачено (ЕСВ). Не важно, будь то основное место работы, работа по совместительству или доходы физического лица-предпринимателя.



– ЕСВ уплачивается с суммы, не выше 15 минимальных зарплат (на 2026 год это около 130 тыс. грн). Все, что сверх этой суммы, ЕСВ не облагается, в расчет КЗ не идет и его размер не увеличивает. То есть максимальный Кз может быть в пределах 7,5-8,2.

– Поскольку максимальная пенсия по возрасту в Украине ограничена десятью минимальными и равна 25950 грн, для получения максимальной пенсии достаточно Кз на уровне 6.

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Но для большой пенсии желательно, чтобы КЗ в течение всего периода труда был как можно выше. Не получится 30 лет получать зарплату ниже средней или даже средней (Кз=1), а затем пять лет перед пенсией зарабатывать больше и надеяться, что пенсия будет огромной. Такое возможно, если средняя зарплата в последние 5 лет перед пенсией увеличивается в 4–5 раз, и тогда прошлое будет тянуть сумму вниз. Если же заработки вырастут даже вдвое, результат будет гораздо скромнее.

Пример 1: Человек 35 лет (420 месяцев) получал среднюю зарплату по Украине (28169 грн), соответственно ее Кз=1. При средней зарплате для учета пенсии в 17482,81 грн ее пенсия будет: П = 17482,81×1×0,35 = 6119 грн

Пример 2: За последние пять лет (60 месяцев) перед пенсией ее зарплата выросла в 4,6 раза до 130 тыс. грн (максимальная сумма, с которой уплачивается ЕСВ). Тогда КЗ за эти 5 лет составит 4,61, но общий КЗ за все 35 лет поднимется только до 1,516. Пенсия будет равна: П = 17482,81×1,52×0,35 = 9276 грн

Пример 3: В последние пять лет перед пенсией зарплата выросла вдвое, до 56 338 грн. В этом случае общий КЗ увеличится с 1 до 1,14, а пенсия — с 6119 до 6976 грн.

Кс Каждый полный год официального стажа дает 1% (или 0,01 в формуле) от рассчитанной зарплаты. Его можно увеличить, если официально работать после 60 лет или без перерыва с 16 до 60 лет. В последнем случае Кс = 0,44. Для выхода на пенсию в 60 лет достаточно иметь Кс = 0,33 (33 года стажа). В 2027 году минимальный Кс будет 0,34, в 2028-м — 0,35 (35 лет стажа) и стоп.

Вторая: с 1 июля 2000 г. в Украине работает система персонифицированного учета работников (СПО).

Это электронная база данных ПФУ, где на каждого украинца заведено индивидуальное «личное дело». Государство обязало работодателей представлять помесячные электронные отчеты о каждом работнике: сколько дней он отработал, какую получил зарплату. Каждый отработанный день засчитывался в трудовой стаж независимо от размера зарплаты.

С 1 января 2004 г. правила изменились. Трудовой стаж стал страховым и дело не в терминологии. Для того, чтобы месяц работы причислили к стажу как полный, сумма уплаченного работодателем взноса в ПФУ должна быть не меньше установленного государством минимума (сейчас это 22% от минзарплаты или 1902,34 грн). Работа на 0,25 или 0,5 ставки с 2004 года засчитывается в стаж пропорционально (как 7 или 15 дней), если работодатель не совершил добровольную доплату к минимальному взносу.

Трудовой стаж до 1 января 2000 года и сейчас рассчитывается по записям в трудовой книжке, а размер зарплаты определяется справками, предоставленными бухгалтерией предприятия.

Вывод: Есть вклад — есть стаж, нет вклада — нет стажа

То есть, если работник полностью получал зарплату «в конверте» — его работа в стаж для пенсии не учитывается. Если зарплата частично была официальной, только ее размер будет влиять на КЗ. Часто работодатели оформляют работников на минимальную официальную или более высокую зарплату, платят с нее минимальный ЕСВ, а остальные дают в конверте. В этом случае индивидуальный коэффициент будет низким — 0,3–0,4, а будущая пенсия — минимальной.

Примеры расчета пенсии по состоянию на сентябрь 2026 года. По данным ПФУ, средняя зарплата для расчета пенсии в 2026 году равна 17 482 грн 87 коп.

Кз=2 (зарплата вдвое выше средней), Кс=0,33 (есть 33 года страхового стажа). Пенсия: 17482,87×2×0,33 = 11538,69 грн Кз=0,5 (зарплата вдвое ниже средней), Кс=0,44 (есть 44 года страхового стажа) Пенсия: 17482,87×0,5×0,44 = 3846,23 грн

То есть низкая зарплата фактически «умножила на ноль» весь 44-летний стаж работы, пенсия всего на 1251 грн выше минимальной.

Как самостоятельно подсчитать будущую пенсию?

Зайти в личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ с помощью приложения «Действие», квалифицированной электронной подписи (КЭП), которое можно получить в Приватбанке, Сбербанке, налоговой службе), наконец, с помощью БанкID по номеру банковской карты. В кабинете следует обратить внимание на разделы «Мой страховой стаж» (здесь компьютер покажет точное количество лет и месяцев, которые государство официально засчитало). Электронная трудовая книжка и форма ОК-5 (здесь можно помесячно увидеть свою официальную зарплату, начиная с 2000 года, и оценить свой текущий индивидуальный коэффициент заработка Кз). Но 100% достоверную информацию даст визит в офис ПФУ.

Какая пенсия может быть у ФЛП?

Стратегия «платить минимальный ЕСВ, чтобы в итоге иметь необходимый страховой стаж и гарантированную минимальную пенсию, а остальное инвестировать самостоятельно» финансово оправдана для украинского предпринимателя. Опуская подробные подсчеты, отметим: чтобы иметь в 60 лет личный Кз=2 и соответственно пенсию в 11538 грн (по состоянию на сентябрь 2026 года), нужно ежемесячно платить в ПФУ не минимальный ЕСВ в 1902 грн, а 12400 грн в 6,5 раз.

Член Экономического дискуссионного клуба заслуженный экономист Украины Олег Пендзин предпочитает вкладывать ежемесячно «лишние» 10500 грн в финансовые инструменты: облигации государственного займа, депозиты. По его подсчетам, если 45-летний предприниматель начнет столько инвестировать ежемесячно, то за 15 лет, то есть в 60 лет, он может накопить на гривневом депозите под 11–13% годовых 3,5–4 млн грн. Этих средств хватит (в сегодняшних цифрах) на то, чтобы после 60 лет в течение 25–28 лет иметь ежемесячно дополнительно к минимальной еще «пенсию» в 11538 грн.

Топ-5 классических ошибок в трудовых книжках

Идеальное время, чтобы заняться будущей пенсией — 54–56 лет. Есть 4–6 лет, чтобы провести аудит документов и исправить ошибки, которые будут стоить лет утраченного стажа. Это наиболее актуально для периода до 2000 года, потому что ПФУ оценивает стаж работы в прошлом веке исключительно по бумажной трудовой книжке. Больше всего могут пострадать работники 1966-1970 годов рождения, которые начали работать в 1984-1988 годах и могли заработать к 2000 году треть и более трудового стажа (12-16 лет). Его потеря может не только снизить пенсию до минимальной, но и отложить ее оформление на 3–5 лет.

Напомним: в Украине идет цифровизация трудовых книжек. По данным ПФУ, оцифровано около 13 млн. экземпляров, это оценочно 90% всех трудовых книжек. Цифровизация продолжается без временных ограничений. Мы собрали топ-5 классических ошибок и неточностей в записях.

Нечеткие печати о приеме на работу, переводе, увольнении — период работы аннулируют.

Исправление от руки. Зачеркнутые даты или исправленные номера приказов без надписи «Исправленному верить» и мокрой печати кадровика аннулируют всю запись.

Решение обеих проблем: Если предприятие работает (даже сменило название или владельца), нужно обратиться в его отдел кадров (или HR-службы, как его теперь чаще называют в частном бизнесе) за бумажной справкой о подтверждении стажа. Если ликвидировано — прислать запрос в государственный архив города или области, куда предприятие должно было сдать свои документы на хранение.

Должности вне «Классификатора профессий». Например, запись в трудовой книжке «разнорабочий» вместо «подсобный рабочий» «мастер цеха» вместо «мастер производственного участка», «журналист» вместо «корреспондент» или «редактор». Если предприятие ликвидировано и справку негде взять, такие ошибки кадровиков приходится обжаловать в суде.

Предприятие в оккупации или уничтожено, архивы сгорели. Закон позволяет подтвердить стаж через свидетелей — нужно привести двух бывших коллег с уже оцифрованными трудовыми книжками.

Если, например, женщина в браке взяла фамилию мужа, а на первой странице трудовой книжки кадровик не сделал запись об изменении фамилии или не заверил ее печатью, стаж до замужества «зависнет». Решение: Предоставить оригинал свидетельства о браке или выписке из органа ЗАГС.

Пенсионные лайфхаки

Законодательство предусматривает инструменты, которыми обязательно нужно воспользоваться в предпенсионном возрасте: 54–56 лет и старше.

– управление заработком. Имея впереди 5–6 лет до выхода на пенсию по возрасту (60 лет), можно скорректировать легальные доходы. А именно: найти более высокооплачиваемую работу, работать по совместительству, добровольно ежемесячно платить определенную сумму в ПФУ.

– исключение части стажа. Система автоматически отсекает самые плохие периоды, чтобы они не тянули коэффициент зарплаты (Кз) вниз. Разъяснения ПФУ приводят следующий алгоритм:

сначала компьютер берет стаж, исчисляет от него 10% и удаляет один непрерывный (худший по заработкам) блок месяцев (например, кризис 2008-2010 годов);

затем добавляется весь «ковидный» период (с марта 2020 года по 31 декабря 2023 года), плюс военное положение (с 24 февраля 2022 года плюс 3 месяца после его отмены). Главные преимущества: В отличие от первых 10%, которые должны идти подряд, месяцы войны и карантина можно исключать выборочно. Общий страховой стаж за эти годы полностью сохраняется для расчета пенсии. Эта «чистка» работает только в одну сторону: в пользу пенсионера. Если во время карантина или военного положения он, напротив, имел высокие официальные доходы, никто насильно их не будет выбрасывать.

-Если стажа не хватает для выхода на пенсию в 60 лет, есть время его докупить. Расчеты показывают, что покупка стажа за истекший период выгодна, когда не хватает максимум одного года. Можно покупать и стаж вперед, если человек не может найти работу. Цена вопроса от 1902,34 грн за месяц стажа, это вдвое дешевле, чем покупать стаж за прошедшие периоды. Договор подписывается с Государственной налоговой службой или в электронной форме через приложение " Действие " или веб-портал электронных услуг ПФУ.

Выводы

Для большой пенсии нужно, чтобы зарплата была в разы выше средней по стране в течение всего периода труда, а не только в последние несколько лет перед пенсией. Действительно рост зарплаты незадолго до назначения пенсии поможет ее увеличить. Если зарплата работника в последние 5 лет перед пенсией увеличится в 4–5 раз, результат окажется заметным, и тогда прошлое будет тянуть сумму вниз. Если же заработки вырастут даже вдвое, результат будет гораздо скромнее.

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