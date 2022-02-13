Готовимся к Великому посту 2022: 13 февраля – воскресенье мытаря и фарисея

Первое воскресенье (13 февраля 2022 года) – воскресенье мытаря и фарисея. А неделя с 13 по 20 февраля – это неделя мытаря и фарисея.

Православная церковь начинает готовить верующих к Великому посту заранее, настраивая на размышления о спасении и пути к Богу вместе с ним.

Также читайте День святого Валентина 2022: какие букеты дарить и какие из них можно съесть

За две недели до начала Великого поста, каждое воскресенье во время проповеди священники будут читать притчи Иисуса Христа, а размышлениям о содержании той или иной притчи посвящают всю неделю.

Первое воскресенье (13 февраля 2022 года) – воскресенье мытаря и фарисея. А неделя с 13 по 20 февраля – это неделя мытаря и фарисея.

Второе воскресенье (20 февраля 2022 года) – воскресенье блудного сына. Неделя с 20 по 27 февраля – неделя блудного сына.

Притчи Христовы – дело для души

Особенность притчи, которую рассказывал людям Иисус Христос, в том, что она имеет много значений и яркую образность, которая всегда полемична и загадочна.

По апостолу Павлу, в человеке живут две сущности:

- "наружная" (тело)

- "внутренняя" (душа).

Внешняя суть стареет, болеет и исчезает, а внутренний образ верующего с годами только обновляется и приобретает красоту.

Именно к "внутреннему" человеку (по душе) и обращался Христос в своих притчах. И понять притчи можно только сердцем, омытым молитвой и покаянием.

13 февраля, в воскресенье, в храмах будут вспоминать "Притчу о мытаре и фарисее".

Притча о мытаре и фарисее

“Два человека пришли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой – мытарь.

Фарисей, став спереди, молился так: "Боже! Спасибо тебе, что я не такой, как другие люди, грабители, неправедные, прелюбодеи, или как этот мытарь. Даю два раза в неделю, даю десятину из всего, что приобретаю" .

А мытарь стоял поодаль. Он не смел даже глаз свести к небу; но, ударяя себя в грудь, говорил: "Боже, будь милостив ко мне, грешному!"

Иисус Христос сказал: "Говорю вам, что этот (мытарь) пошел в дом свой оправдан больше, чем тот (фарисей): ибо всякий, возносимый, унижен будет, а унижающий себя - вознесется".

Фарисей: добрые дела, но гордость

Фарисеи – уважаемые молитвенники еврейского народа. Во времена Христа они имели лучшее образование и обеспечение, жили по закону Моисея (выполняли все правила и вычитывали все необходимые молитвы). Фарисеи по-прежнему существуют в Израиле, находятся на полном обеспечении государства ради того, чтобы только молиться за еврейский народ. Жизнь фарисея наполнена постоянным исполнением правил и молитв, самодисциплины и контроля.

Но, к сожалению, даже добрые дела не гарантируют, что человек не впадет в грех. Это может произойти никогда. Даже исполняя дела Божии и молитвы, человек может слишком возвыситься, возгордиться. Именно так случилось и с фарисеем: "Боже! Спасибо Тебе, что я не такой, как другие люди, грабители, неправедные, прелюбодеи, или как этот мытарь.

И все это – гордость – главный, самый страшный из грехов. Гордость превратила красавца ангела Денницу в страшного дьявола, ненавистника всех людей. Гордость отделяет человека от других, сравнивает и унижает других, возвышая себя.

Поэтому для Бога нет ничего более мерзкого, чем гордость. Ибо каждое его творение — человек, животное или растение — это уникальная, неповторимая и несравнимая ни с чем красота.

Мытарь: плохие дела, но великое раскаяние

Мытари были самыми отвратительными евреями среди народа Израиля. Они собирали налоги любой ценой, отбирали последнее, что было в семье, лишь бы отдать это римскому кесарю. Мытари были богатые, но проклятые народом, поэтому обычно на это дело соглашались люди, которые не сочувствовали другим и вообще жили без моральных ценностей. Жизнь мытаря обычно была жизнью мерзавца и грабителя. Но в притче Христа мытарь ведет себя совсем по-другому.

Во-первых, он приходит в храм, что среди мытарей обычно не практиковалось.

Во-вторых: в храме мытарей вел себя очень странно: “стоял поодаль. Он не смел даже глаз свести к небу; но, ударяя себя в грудь, говорил: "Боже, будь милостив ко мне, грешному!"

И далее Христос говорит:“этот (мытарь) пошел в дом свой оправдан больше, чем тот (фарисей): ибо всякий возвышающийся унижен будет, а кто унижает себя, возвысится ”.

То есть для Бога важно, что-то другое, чем для людей. Он видит и смотрит в самое сердце, на суть покаяния.

Главное в Притче о мытаре и фарисее

Притча о мытаре и фарисее говорит об основах христианской жизни: работать, как фарисей, молиться, как мытарь и избегать греха.

Недаром молитва мытаря "Боже, будь милостив ко мне, грешному!" считается одной из главных молитв, и не менее действенна, чем "Отче наш".

Единственное, что нужно не забывать о молитве! Слова молитвы должны отвечать только потому, что действительно чувствует ваше сердце.

Читайте также: