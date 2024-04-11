Готовить девушек к войне с детства: украинцев возмутило заявление о мобилизации женщин

Девушек надо готовить с детства: всех женщин отправляют на фронт. Снова.

В ВСУ сделали громкое заявление о мобилизации женщин. Украинское общество, мягко говоря, не очень довольно такими высказываниями. Мобилизационный законопроект хоть уже и подготовили ко второму чтению, однако рассматриваются правки к нему, которых более 4000. Поэтому не понятно, что же будет в финальной версии документа.

О скандальных заявлениях об обязательной мобилизации женщин смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Всех женщин – на фронт

Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы. Такое громкое заявление сделала советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times. По ее словам, Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу.

"Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей Конституции сказано, что обязанность каждого украинца – защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны”, – высказалась Григорьева.

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Напомним, что это не первые призывы к женщинам встать на защиту Родины. Ранее нардеп Марианна Безуглая подчеркивала, что женщины должны быть на передовой, а не в Европе.

В комментариях под сообщением Безуглой на вопрос читательницы, будет ли прописано в законе, что женщины будут только в тыловых частях, депутат ответила: "Наши цветочки не рождены для трудностей, пусть все мужики тянут, нашим цветочкам в Европе лучше".

Также нардеп писала и о том, что женщины предлагают мобилизовать, в частности, на оборонные предприятия. По ее данным, в законопроекте отмечается, что во время военного положения женщин, состоящих на военном учете, могут призвать на службу в части обеспечения. Кроме того, в добровольном порядке они могут быть призваны на военную службу в боевые части.

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Акцент на мобилизации женщин, не добровольной, а обязательной, делал и подполковник Михаил Николов из 68 ОЕБР. Он считает необходимым прибегнуть к "драконовским мерам" – мобилизовать всех мужчин и женщин с 18 лет.

Депутат от фракции "Голос" Инна Совсун также высказывалась в поддержку мобилизации женщин. Нардеп отметила, что в Конституции записана обязанность всех граждан Украины защищать ее государственность.

Совсун объяснила, при каких условиях, по ее мнению, возможна мобилизация женщин в Украине. Она заявила, что женщин можно было бы мобилизовать, если возникнет ситуация, в которой без женщин мы "не вытаскиваем".

"Нет" – обязательной мобилизации женщин

А что тогда делать с заявлением президента о мобилизации женщин? Зеленский дал ясно понять, что ее не будет. Об этом он сказал во время итоговой конференции 19 декабря 2023 года:

"Женщин – нет, не подпишу".

А что говорят об этом уже служащие женщины? Стрелец-санитарка из штурмовой роты 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" ВСУ Елена Рыж подчеркнула, что выступает против мобилизации женщин. Свое мнение она высказала в проекте "Ремовская интервью".

Заявление советницы по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксаны Григорьевой по поводу призыва женщин по израильской модели наделало немало шума. Однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО отрицают эту информацию. Там уверяют, что вопрос мобилизации женщин в Украине не стоит на повестке дня:

"Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Силы обороны Украины исключительно добровольно. Другое – не планируется".

Напомним, что в последней редакции мобилизационного законопроекта, который профильный комитет подготовил ко второму чтению в ВР, находящиеся на военном учете женщины могут быть призваны на военную службу во время военного положения в добровольном порядке.

А вот взятию на военный учет подлежат женщины с медицинским или фармацевтическим образованием.

Для прохождения базовой военной службы могут направляться женщины, но только добровольно.

Следует отметить, что согласно информации правительства, в настоящее время в составе украинских вооруженных сил уже служат 65 тыс. женщин, что на 40% больше, чем в 2021 году, перед началом полномасштабного вторжения. Большинство из них являются добровольцами, поскольку для них нет обязательного призыва. Однако женщины с медицинским образованием обязаны зарегистрироваться в местном ТЦК.

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