Готовит ли Путин массированный обстрел Украины в Пасхальную неделю: о чем предупредил Жданов

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, насколько высок риск российского удара во время Страстной недели. / © ТСН

Войну в Украине в течение Страстной недели Россия может продолжить в том числе и совершив очередной массированный обстрел — такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его мнению, есть почти одинаковое количество признаков, указывающих на то, что обстрел возможен или, наоборот, невозможен на этой неделе. Например, в прошлом году оккупанты совершили атаку в ночь на Страстную пятницу по нескольким регионам — тогда пострадали более 80 украинцев.

«Считаю, что в этом году — 50% на 50%. Надо быть готовым к этому. Тем более, наши военные сообщают о том, что враг накопил определенное количество баллистики, «Кинжалов» и «Искандеров». Поэтому осуществление обстрела вполне возможно. Кроме того, Россия осведомлена о наших возможностях перехватывать баллистические ракеты», — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Кроме того Жданов отмечает, что в последнее время, за последние два месяца, россияне разделяют типы ракет, которые применяют для атак по Украине.

«Они дифференцируют типы ракет, применяемых при массированных ударах. Таким образом, россияне пытаются и сохранить массированность ударов, и сохранить возможность накапливать другие типы ракет. Если во время последних атак они били крылатыми ракетами, то теперь можно ожидать, что в следующий раз будет баллистика», — предполагает Жданов.

И отмечает, что есть большой риск из-за скопления людей.

«Некий генерал может дать приказ запустить баллистическую ракету. Надо это учитывать», — прогнозирует Жданов.

Но при этом говорит, что с вероятностью 50% такого массированного удара может и не произойти на этой неделе.

«Ситуация может сложиться и так, что России будет невыгодно нанести массированный удар по Украине именно на Пасху. В минувшие выходные глава Кремля Владимир Путин в телефонном разговоре с американским президентом Дональдом Трампом пытался убедить последнего в том, что он, Путин, год бьет по энергосистеме Украины, и это не помогает. Таким образом, Путин пытался повлиять на желание Трампа бить по энергетической инфраструктуре Ирана. Поэтому у нас есть шанс, что на этой неделе Россия не нанесет массированного удара по Украине. Если же США нанесут массированный удар по Ирану, то аналогичную атаку может осуществить и Путин по Украине», — предполагает Жданов.

Состоится ли Пасхальное перемирие-2026

Еще в конце марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к перемирию на Пасху. Впоследствии спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, мол, РФ не увидела «четко сформулированной инициативы» от президента Владимира Зеленского.

«Песков сказал, что якобы „не так написано, не тем шрифтом“. То есть их позиция — это отговорки. Они не собираются (идти на перемирие — Ред). Есть два критерия, которые способны заставить РФ начать разговор о прекращении огня: либо их ощутимый разгром на поле боя, либо начало обвала экономики», — считает Олег Жданов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия изменила тактику ударов по Украине.