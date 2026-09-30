Готовит ли Путин повторное наступление на Киев или что стоит за круглосуточными обстрелами

Эксперт объяснил, зачем Путин терроризирует Киев и возможно ли повторное наступление на столицу

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Россия продолжает воздушный террор Киева. Противник уничтожает городскую инфраструктуру, нанося удары по бизнес-центрам, медицинским и образовательным учреждениям, транспортным объектам и жилой застройке. Почти непрерывные удары длятся более месяца, и, судя по всему, Путин не намерен останавливаться.

Такая активность и упорство РФ наводят на мысль: для чего все это нужно российскому диктатору?

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Главные цели Кремля: почему Россия каждый день бьет по Киеву

Эксперты называют три возможных причины зверских обстрелов:

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Принудить Киев к миру на условиях Москвы, то есть прекратить сопротивление. Показать собственное величие своему «глубинному» народу на фоне неудач на фронте и запугать Европу: мол, посмотрите, то же будет и с вашими городами, если будете помогать Украине. Изнурить и обезлюдить столицу настолько, чтобы повторно пойти на захват Киева, ведь от этих планов в Кремле не отказались почти на пятом году войны после того, как получили по зубам за «Киев за три дня».

Тема возможного повторного наступления на Киев активно обсуждалась в мае и летом. О такой угрозе говорили военные, разведка и даже президент. Тогда ставилась задача усилить северные границы Украины, а эксперты в один голос заявляли, что у Путина недостаточно ресурсов, чтобы открыть северный фронт и начать наступление на Киевщину и Черниговщину.

Есть ли у России силы на повторное наступление на Киев: оценка эксперта

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко считает, что цели, которые преследует Путин, нанося постоянные воздушные удары по Киеву, следует рассматривать в широкомасштабном спектре.

«Цель этих воздушных ударов по Киеву, действительно частично напоминающих осаду с воздуха, имеет прежде всего военное значение для Путина. И в Кремле убеждены, что они достигают поставленных целей. Также удары по Киеву — это существенное давление на гражданское население, чтобы оно влияло на наше военно-политическое руководство, которое становилось бы более уступчивым к подписанию ультимативных документов от Кремля», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

К этому он добавляет, что во время военных операций воздушно-космический удар рассматривается как начальный этап для общей стратегической наступательной операции. Но вместе с тем отмечает, что военный аспект воздушных ударов может быть и неначальным.

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«Свою стратегическую наступательную операцию Россия начала с 2023 года, после нашего, к сожалению, неудачного контрнаступления, и эта операция продолжается по сей день. А воздушный компонент во время длительной наступательной операции меняется в соответствии с поставленными целями: то они делают масштабные воздушные удары используя большое количеству средств и в короткое время, то переходят к круглосуточным атакам небольшим количеством реактивных БПЛА с использованием баллистики. Поэтому, мне кажется, выделять, что воздушные атаки по Киеву выполняют ради будущего наступления по суше, особенно сейчас, нецелесообразно по одной простой причине — у Путина на данный момент, собственно, как и в мае, не хватает для такого наступления ни сил, ни ресурсов», — рассказывает генерал-лейтенант.

К этому он добавляет, что открытие северного фронта напрямую зависит от того, как себя стратегически поведут россияне с мобилизацией.

«Это ключевой вопрос: какой будет мобилизация в России в этом году и начале следующего. Смогут ли они собрать 600 тысяч новобранцев? Вопрос открыт. Поэтому я бы не накручивал себя, что обстрелы столицы организованы с целью наступления по суше на Киев, на данный момент это нецелесообразно. Но, безусловно, такой вариант и сценарий развития событий нужно учитывать и серьезно готовиться к этому. А пока следует сосредоточиться на средствах и мерах противостояния этим воздушным ударам по городу, эффективность которых россияне постоянно пытаются повысить», — объясняет Игорь Романенко.

Почему для обороны Киева выгоднее, чтобы в городе оставалось меньше гражданских

Сейчас россияне держат столицу в постоянном напряжении, используя реактивные дроны, которые нам пока тяжело сбивать. Они уничтожают жилые дома, склады, больницы, образовательные учреждения, склады с продукцией, техникой, бьют по АЗС, объектам транспортной инфраструктуры и связи.

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Впоследствии, вероятно, будут бить по энергетическим объектам, чтобы оставить город без тепла, электричества и воды. Все это заставит людей в определенных процентах покидать город на время, особенно в период сильных морозов.

Если темпы воздушных атак будут такими, как сейчас, то в феврале или марте следующего года может оказаться, что Киев действительно опустеет, а россиянам удастся собрать силы для повторного наступления.

«Опыт начала войны в 2022 году свидетельствует о том, что воевать в городе, где меньше гражданского населения, для обороняющейся стороны значительно лучше. Ибо если в городе большое количество населения, то возникает вопрос, как воевать, как решать вопросы гражданского населения, его обеспечения и эвакуации. С военной точки зрения, чтобы взять сейчас Киев, нужны очень большие силы, которых у Путина нет, а опыт отступления в сторону Беларуси есть», — объясняет эксперт.

Демонстрация силы для Кремля и кровавые реалии войны

Воздушные атаки на Киев российскими реактивными БПЛА также следует рассматривать как демонстрацию силы со стороны Путина. Этим он пытается удовлетворить свой народ кровавой картинкой с улиц Киева, чтобы они не замечали провалов на фронте. Также разрушенные в Киеве дома и склады это своеобразное предупреждение от Путина для Европы.

«Главная цель воздушных ударов по Киеву — не устрашение Европы, даже не дикий воздушный терроризм Путина, хотя эти составляющие здесь тоже присутствуют, а выполнение задач стратегической наступательной операции, которые поставил диктатор своим подчиненным. Сейчас на фронте у нас есть положительные моменты, связанные с операцией „Вивальди“, есть успехи на отдельных направлениях, например Александровском. То есть наша оборона на отдельных направлениях переходит к тактическим контратакам и даже к контрударам оперативного среднего уровня. Конечно, это не контрнаступление, потому что это уже действие стратегического наступательного уровня», — подчеркивает Игорь Романенко.

То есть, бья круглосуточно по Киеву с воздуха, Путин пытается выдать обычный террор, как выполнение поставленных целей благодаря военным действиям. Он надеется на уменьшение устойчивости наших граждан, особенно в столице, из-за ракетно-дронового воздействия и масштабных разрушений.

Удар по Киеву как сигнал Европе: почему «обеспокоенность» больше не «греет»

Эксперт отмечает, что кроме военных задач, такие удары являются морально-психологическим влиянием и методом устрашения европейских элит западных стран. Ярким примером стал удар беспилотника по зданию президиума НАН Украины в центре Киева, когда во время страшного пожара ученым приходилось спасаться через окна:

«В мире действия России уже назвали элементом терроризма, но что стоит за лозунгами этой „обеспокоености“? От них ни холодно, ни жарко. Ученые — это важная составляющая нашего оборонного потенциала, сейчас они ориентированы на поддержку армии, разработку соответствующего вооружения. Нам нужна конкретная помощь от мира по разным направлениям, прежде всего по противовоздушной и противоракетной обороне. Важно, чтобы мировая обеспокоенная реакция превратилась в конкретную помощь от лидеров этих государств», — заключает Игорь Романенко.

Дата публикации 18:00, 29.09.26 Количество просмотров 15 Попадание в сердце украинской науки! Россия ударила по НАН и клинике: люди прыгали с горящих окон

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