Готовит ли Россия массированный удар на Пасху: Жданов ответил

Олег Жданов / © ТСН

Прогнозировать действия российской армии сложно, однако определенные признаки накопления ракет для последующего массированного удара, что может произойти на Пасху, могут быть.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Скажу так, что определенное количество ракет может быть накоплено, может быть несколько десятков по разным категориям ракет», — говорит военный эксперт.

В то же время он обратил внимание, что баллистические ракеты в последнее время используются ограниченно.

«Те же баллистические „Искандеры“, они в последнее время используют очень-очень ограниченно», — говорит Олег Жданов.

Он предполагает, что это может быть связано с проблемами в производстве.

«Они так и не сделали 100% импортозамещения, поэтому зависимы от внешних поставок. Ну а санкции, как бы россияне там ни „пыжились“, но все же действуют», — подчеркнул Олег Жданов.

Он также отметил, что Россия вынуждена использовать сложные схемы для закупки компонентов.

Он подчеркнул, что полностью исключать атаки на Пасху нельзя.

«В 2023 году россияне обстреляли нас на Пасху. А вот в 2024–2025-м, слава Богу, была более-менее тишина», — напомнил Олег Жданов.

В то же время, он отметил, что пока не наблюдаются массированные групповые удары.

«Вот видите, вчера утром уже баллистика улетела. Но опять-таки она летит сегодня по одной, по две ракеты. Групповых ударов, там по 5–10 ракет, как это было даже в марте, пока мы не наблюдаем», — объяснил военный эксперт.

Он подчеркнул, что ситуация может измениться в любой момент.

«Возможно, копят. Так что нам просто нужно быть готовым к любому сюрпризу», — говорит Олег Жданов.