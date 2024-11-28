Готовит ли Россия наступление на Днепр: возможные сценарии и насколько велика опасность

В настоящее время в РФ оценивают наступление на Днепропетровскую область как второстепенное направление развития боевых действий.

Российское военное командование, вероятно, планирует наступление на Днепропетровскую область. Такую информацию распространил Институт изучения войны (ISW).

Что об этом думают эксперты, сами военные и что говорят власти – смотрите в эксклюзиве ТСН.ua.

Захват Донецкой области

ISW прогнозирует, что РФ предположительно планирует наступление на Днепропетровскую область. Цель – попытка оккупации юго-восточной части Днепропетровщины, чтобы добиться стратегической цели – полного захвата Донецкой области.

По оценкам аналитиков ISW, с 1 ноября 2024 года российские войска захватили 574 квадратных километра – в среднем 22 квадратных километра в день. Отмечается, что для полного захвата Донетчины оккупантам все еще нужно захватить более 8000 кв. км украинской земли.

По данным аналитиков, оккупанты захватят остальную часть Донецкой области примерно через год, если российские войска продолжат недавнее относительно быстрое продвижение. Однако, несмотря на то, что российские войска, в частности, обходят украинские опорные пункты, у Украины все еще есть несколько хорошо защищенных городов в Донецкой области, таких как Славянск и Краматорск, которые российские войска, вероятно, не смогут захватить так быстро, как они захватили сельские поля близ Покровска.

РФ нуждается в большем количестве резервов и боеприпасов

Хотя Днепропетровщина является значимым направлением, учитывая ее инфраструктуру и приближенность к важным украинским промышленным и логистическим центрам, Москва пока оценивает его как второстепенный. Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в комментарии ТСН.ua заявил, что наступление на Днепропетровщину потребовало бы значительного увеличения резервов и боеприпасов, которое россияне не могут обеспечить без дополнительных накоплений ресурсов.

"Таким образом, эта область может быть в долгосрочной стратегии, но не является приоритетом до завершения задач в Донецкой области", — пояснил Жмайло.

В контексте ограниченных ресурсов российской армии в результате удачных ударов ВСУ по складам боеприпасов российская стратегия в этом году демонстрирует более экономное использование боеприпасов и направление усилий на приоритетные задачи на востоке Украины. При этом вероятное направление на Днепропетровщину остается второстепенным, поскольку, учитывая ограниченные резервы и вынужденную экономию, оккупанты фокусируются на закреплении уже добытых позиций в Донецкой области.

"Поэтому, я думаю, они сосредоточатся именно в этом году на решении вот этих проблем. Именно вопрос Селидово – это восточный берег реки Волчья. Ну и будут пытаться продвигаться, возможно, в районе Угледара. Хотя они сейчас там остановились после захвата города и очевидно часть либо перебрасывается туда же на Покровск-Курахово, либо восстанавливают свою боеспособность. Поэтому пока они не решат эти домашние задания, я не думаю, что они будут так сильно рваться на Покровск", – заметил эксперт.

Несмотря на это, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин еще в октябре отмечал, что готовить Днепропетровщину к обороне нужно уже.

"Мы не должны постоянно двигаться от города к городу, параллельно с этим наскоро готовя эти города к обороне. Все это нужно планировать, и строить прочную линию обороны заранее. А не ждать пока линия фронта дойдет в очередной населенный пункт. Учитывая ситуацию с Селидово, Покровском – Днепропетровщину нужно готовить уже. И контролировать этот процесс", – предупреждал военный.

По его словам, потеря Покровска для Украины действительно может иметь очень серьезные последствия. При таком сценарии у российской армии будет сразу несколько вариантов для дальнейших наступательных действий. Первый – развивать наступление в Донецкой области на Константиновку-Дружковку-Краматорск. Второй – на юг, где оккупанты могут попытаться окружить украинскую группировку. Ну и третий вариант наступления – на Днепропетровскую область.

"По моему личному мнению, первые два направления для россиян более приоритетны, чем Днепропетровщина. Но со взятием Покровска такая возможность у них точно откроется", — отметил Жорин.

Оборона Днепропетровщины

Еще в октябре глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук отреагировал на заявления о якобы недостаточной защищенности области от возможного наступления российских оккупантов и призвал не поддаваться панике.

"На фоне последних заявлений об обороне Днепропетровщины. Предлагаю всем успокоиться. Или вы думаете, что военные должны выйти с картой и показать широкой общественности, где и какое укрепление они построили? Это закрытая информация, в стране война. Фортификации вокруг Днепропетровской области строятся, этот процесс начался не вчера. И это зона ответственности Министерства обороны, военных во взаимодействии с ОВА. А вот разгон паники нам сейчас точно не поможет", – написал он в своем Telegram-канале.

Военный документалист и фотограф из Днепра Богдан Пападин считает, что россияне могут использовать ограниченное продвижение в Днепропетровскую область, чтобы создать условия для будущих операций в регионах восточной и центральной Украины в долгосрочной перспективе. Первая цель россиян, по мнению военкора – Запорожье. До города враг будет подбираться через Днепропетровщину.

"На Запорожье были построены определенные фортификационные сооружения. Они не являются существенным рубежом обороны. А на Днепропетровщине ничего нет. После Великой Новоселки, после южного Донбасса, пойдет севернее в сторону Покровского и завернет фронт в сторону населенного пункта Покровское в Днепропетровской области", — считает Пападин.

Что говорят власти

Руководитель ОВА Сергей Лысак 27 ноября в своем Telegram-канале в очередной раз подчеркнул, что слухи о незащищенности области лишь разгоняют панику. В ОВА уверяют, что все необходимые фортификации строятся, материалов и людей хватает.

Командующий ОК "Схід" Сергей Сирченко отметил, что ресурсы и материалы есть. Все на местах и выполняют задачи, поставленные военным руководством.

Добавим, что ISW также сообщает, что российские войска и дальше достигают тактических успехов на западе Донецкой области. Враг приближается к окружению Великой Новоселки и создает угрозы для линий поставок ВСУ, что ведут к Днепропетровской и Запорожской областям.

Великая Новоселка

Напомним, что комбриг 3-й ОШБр Андрей Белецкий в интервью "Украинской правде" рассказал, что россияне уже начали штурмы западнее Великой Новоселки. И то, что он знает от знакомых комбригов: похоже, противник попытается наступать, чтобы закончить первоочередную операцию – оккупацию Курахово.

По его словам, Запорожская область – чрезвычайно опасное направление. Местность там равнинная. Если посмотреть на карту, то больших населенных пунктов почти нет. И все украинские коммуникации вытянуты с запада на восток. И их можно перерезать, и это для Украины может быть действительно значительной проблемой.

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