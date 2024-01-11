Готовит мишленовскую еду на нуле: невероятная история шеф-повара из Нидерландов

Уже второе Рождество Эдвард Хирсчфельд из Нидерландов подряд будет встречать не в семейном кругу в Утрехте, а вблизи передовой на украинском Востоке. Мужчина с начала полномасштабного вторжения решил помогать украинским защитникам. Как? Его оружие — барбекюшницы, кастрюли, сковороды и голландская интернет-аудитория, на постоянные призывы Эдварда собирает средства для гуманитарки украинским военным и на закупку мяса для барбекю.

Еженедельно профессиональный шеф-повар жарит десятки килограммов свинины и курятины для бойцов на нуле. Именно о его истории говорится в сюжете Завтрака с 1+1.

Любовь к кухне

Эдварду Хирсчфельду 51. Он — нидерландец, родившийся в США и переехавший на историческую родину в пригород Утрехта еще в детстве. Его бизнес – приготовление жареного мяса на массовых мероприятиях для большого количества людей.

Эдвард Хирсчфельд/Facebook

“Я профессиональный повар для многолюдных тусовок. Готовил и для обычных людей, и для мировых звезд даже», — говорит Хирсфельд. Но для кого именно он говорить не захотел. Похвастался, что раньше побеждал на поварских чемпионатах шефов мишленовских ресторанов. Всегда, и на войну тоже, возит с собой собственную кухонную утварь.

“Все должно быть профессиональным, чтобы правильно готовить. Мое снаряжение очень дорого, потому что оно качественное. К примеру, моя кастрюля-пательная стоит 300 евро, на ней мясо никогда не пригорает”, — рассказал Эдвард.

Как решил ехать в Украину

Свои счета в русне этот бородач выставил еще в 2014-м, сразу после трагедии с малайзийским боингом. А когда началась полномасштабная агрессия России против Украины, усидеть дома шеф-повар уже не смог.

Эдвард Хирсчфельд/Facebook

“Я услышал, что началась великая война. Поскольку оружие не мое, решил бороться так, как могу — помогать и готовить мясо. Поэтому я здесь”, – отметил он.

Что мотивирует помогать

Сначала Хирчсфельд на своих мангалах жарил мясо украинских беженцев на польской границе. Затем переехал вглубь — к востоку Украины, почти вплотную к линии фронта.

Эдвард Хирсчфельд/Instagram

Одна военнослужащая прокомментировала: "Ребятам очень нравятся его крылышки-гриль, они с радостью всегда воспринимают его".

За многие месяцы Эдвард стал своим для крестьян, которые нашли, где пристроить необычного иностранца с его единоличной гуманитарной миссией.

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Жительница прифронтовой деревни Инна рассказала: "Мы уже год с ним знакомы, очень хороший человек, очень много помогает нашим ребятам".

Женщины говорят, что Эдвард полюбил украинскую кухню и нравится тем, чем его здесь кормят.

“О, нет, он не критикует, он вообще восхищается, в восторге от нас! Ему очень нравится наша еда, бывает, что он что-нибудь такое нам подскажет. С мясными изделиями он очень помогает», – добавила Инна.

Через 13 месяцев в Украине нидерландский шеф уже наладил связи с поставщиками мяса. Еженедельно он жарит большое количество порций свинины и курятины и передает в разные подразделения на передовую. В последнее время – для бойцов 1-й отдельной танковой Северской бригады.

Военный с позывным Алмаз говорит: Мясо вкусное. Конечно, маловато, можно было бы больше… Сюда он (Эдвард – Ред.) не приезжал, чтобы, как говорится, не открывать свои позиции. Передаем фотографии показываем. Спасибо Эдварду!”.

Больше ребята на передовой любят свиные стейки, говорит повар: "Их им всегда мало!".

Волонтерство

А еще Эдвард не по-детски волонтерит. Его Facebook-страница изобилует призывами к землякам в Нидерландах помогать Украине. Время от времени к нему приезжают фуры с нидерландской гуманитаркой, которую на расстоянии нескольких тысяч километров собирает через соцсети неравнодушный шеф-повар. 20 тонн продовольствия и предметов гигиены из одного грузовика Эдвард раздает военным за несколько дней.

Скриншот/Facebook

Дома Эдварда ждут семнадцатилетняя дочь и подруга, у которой тоже есть своя дочь семи лет. Его родные понимают, что делает их Эдвард в далекой стране.

"И девушка моя, и дочь знают, что я в правильном месте и борюсь за их свободу тоже", — говорит Эдвард.

Увлечения шефа

Другое увлечение шефа – фотография. Иногда этому "летучему голландцу" удается зафиксировать моменты преступлений россиян, которые уже никогда не стереть с истории.

Фото Эдварда Хирсчфельда/Instagram

Фото Эдварда Хирсчфельда/Instagram

Фото Эдварда Хирсчфельда/Instagram

"Мои фото об уничтоженной российской технике, разрушенные оккупантами украинские дома, церкви, раненых героев и гражданских людей, о тех, кто готовит есть среди руин", - прокомментировал он.

Фото Хирсчфельда из бурного украинского Донбасса ближайшие сто лет будут храниться в открытом доступе Королевской библиотеки Дании. Сам повар-волонтер мечтает следующее Рождество встретить уже дома.

"Я мечтаю за год быть вместе со своей семьей, чтобы Украина добыла в борьбе мир, победила агрессора и мы видели лишь задницы бегущих отсюда россиян!", - подытожил Эдвард.

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