Готовится обстрел Киева? : действительно ли спасатели и энергетики получили предупреждение

В Сети активно обсуждают новость о том, что якобы столичные спасатели, правоохранители и энергетики получили распоряжение быть в повышенной готовности в ближайшие дни.

Указывается, что после вчерашнего удара по Днепру возросла вероятность обстрела столицы.

В Киевской военной администрации нам порекомендовали обратиться за разъяснениями к спасателям, пожарным и энергетикам.

В полиции Киева ТСН.ua заверили, что им ничего неизвестно о таком распоряжении.

В столичной ГСЧС заверили, что с 2022 года находятся в режиме повышенной боевой готовности, а о закрытых распоряжениях впервые слышат, поэтому не могут ни подтвердить, ни опровергнуть наличие таких документов.

«Мы готовы постоянно к возможным атакам врага — что сегодня, что завтра», — пояснили в пресс-службе ГСЧС Киева.

Там не исключают, что подобная информация является очередным вбросом врага, что посеять панику.

В КГГА ТСН.ua объяснили, что такое распоряжение действует в Киеве уже 4 года, с различными акцентами, в зависимости от имеющегося риска.

