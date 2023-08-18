Готовится очередной обмен военнопленными: украинские спецслужбы рассказали детали

За годы войны между Украиной и Россией произошло 48 обменов, удалось вернуть почти 2600 украинцев.

Украинские спецслужбы готовят очередной обмен военнопленными. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны. В общей сложности за годы войны между Украиной и Россией произошло 48 обменов. Украине удалось вернуть 2598 наших людей — это не только военные, но и гражданские.

Какие проблемы возникают во время обмена, и почему не все военнопленные россияне хотят возвращаться на свою родину, – в эфире телемарафона "Единые новости" 18 августа.

Четверо российских военнопленных – они садятся в ряд и час рассказывают о своей жизни. Все истории разные, но заканчиваются одинаково – их отправили на передовую и через несколько дней они были уже в плену.

"Хотел подзаработать в тылу, а попал на фронт и в плен..."

"4 или 5 числа нас вывезли, а 9 я попал в плен. Как попал в плен, а попал, скажем так, красиво", – говорит Никита Лебедев из Луганска, который воевать против родной страны решил добровольно, был дважды ранен, в плену уже тоже второй раз. Мечтает об обмене, как и Сергей Прохоров из Мариуполя. Этот человек сам пошел в российский военкомат, хотел подзаработать денег.

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"Мне там пообещали хорошую зарплату, в районе 204 тысяч рублей. Пообещали, что я буду в тылу. Я согласился и пошел", — говорит Сергей.

Он воевал против Украины, а украинские врачи спасли ему жизнь.

"Меня здесь в госпитале вылечили, вымыли обломки, зашили. Я сожалею, что так поступил. Признаю свою вину, каюсь, надеюсь, что меня обменяют", – добавляет он.

В спецлагере пленные даже набирают вес

Пока готовится обмен, военнопленные живут в специальном лагере. Чуть-чуть работают, но работа обязательно не тяжелая – таковы нормы Женевской конвенции. Офицеры вообще от работы могут отказаться. Ну, и обязательно здоровое питание и полноценный сон.

"Это стандартные порции, это калорийные порции, большинство российских военнопленных, в отличие от наших военнопленных в России, набирают вес, а не теряют. У них трехразовое питание, восьмичасовой сон, у них есть церковь, где можно удовлетворить свои религиозные потребности. Для мусильман есть место для намаза. Оказывается медицинская помощь, рентген, стоматология, врачи, часто на родине у них таких условий не было", — рассказывает представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко.

Россияне массово интересуются, как сдаться в плен

Такое отношение к военнопленным дает результат. Спикер проекта "Хочу жить" дает статистику – россияне массово интересуются, как сдаться в плен. Даже до попадания на фронт.

"За год существования проекта мы получили более 22 тысяч обращений, посещение сайта – 46,2 миллиона, большинство – с территории России. У нас работает 10 операторов, которые ежедневно прорабатывают от 70 до 100 обращений в день", – рассказывает представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко.

"Ждем хороших новостей"

Число пленных военные держат в секрете. Единственное, говорят каждый пятый россиянин сдался добровольно. Иногда это происходит массово, целыми подразделениями с командирами и оружием. Эти пленные как раз и позволяют возвращать из плена украинцев.

"Украинцев возвращено из российской неволи по состоянию на сейчас 2 598, и 48 обменов уже произошло, и вот идет работа, и подготовка к следующим (обменам – ред.) продолжается, и мы ожидаем, что в ближайшее время будут хорошие новости, очередные хорошие новости для родственников наших защитников", — рассказывает представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Напомним, за несколько последних недель украинским военным удалось взять в плен более 200 россиян, так что во время очередного обмена домой вернется больше наших.