Готовность Китая к войне, мировая "ось зла" и объединение с Пекином: интервью с главой МИД Тайваня

Около 90% жителей Тайваня против объединения с Китаем, который пока не готов к большой войне, чтобы силой вернуть остров. Однако Пекин все же может пойти на это, если экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

В субботу, 13 января, Тайвань будет выбирать президента и новый состав парламента. Фаворитом президентской гонки является действующий вице-президент Лай Чинте от правящей уже три срока подряд Демократической прогрессивной партии (DPP). Ранее он выступал за фактически суверенитет и отделение Тайваня от Китая, но впоследствии смягчил свою риторику, пообещав сохранить статус-кво. Однако относительно сохранения большинства за DPP в парламенте все не так однозначно.

С другой стороны, есть Народная партия Тайваня (TPP), с которой DPP, если она не наберет большинство, придется идти в коалицию, если удастся договориться. Однако есть еще и третий крупный игрок — Гоминьдан (KMT) — главная оппозиционная партия, выступающая за более тесные связи с Китаем. Пекин делает ставку именно на Гоминьдан, хотя его представители в разговорах с ТСН.ua и открещивались от приверженности Китаю, говоря, что не понимают, почему КНР их считает условно "своими".

Западные медиа, описывая возможные результаты выборов, сходятся во мнении, что Китаю выгодна победа Гоминьдана. Некоторые даже предполагают, что это поможет Пекину установить контроль над Тайванем без войны. Сразу после выборов в Тайбэй приедет неофициальная американская делегация. Однако США не изменили и не изменят свою официальную позицию относительно приверженности политике одного Китая.

"Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво с обеих сторон. Мы не поддерживаем независимость Тайваня. Мы поддерживаем диалог между (Тайванским проливом — ред.) и ожидаем, что разногласия будут решены мирными средствами, без принуждения, способом, который будет приемлемым для людей с обеих сторон пролива", — отметил неназванный старший высокопоставленный чиновник Администрации Байдена, которого цитирует пресс-служба Белого дома за день до выборов на Тайване.

Как Тайвань готовится к возможной большой войне с Китаем? Что может подтолкнуть Пекин? Как в этом заинтересована Россия? Но какие провокации создает Китай перед выборами на Тайване? Об этом корреспонденты ТСН.ua Кристина Зеленюк и "1+1" Яна Слесарчук расспросили у министра иностранных дел Тайваня Джауши Джозефа Ву.

- Яна Слесарчук: Во вторник, 9 января, все жители Тайваня получили на свои мобильные телефоны уведомления от президента о китайской ракете в воздушном пространстве. Она застала нас на острове Киньмен, из которого уже видны китайские острова. Как вы думаете, Китай так действует именно перед выборами на Тайване?

– Китайцы проводят много действий в "серой" зоне. Они понимают, что у нас тоже очень сильная армия. Поэтому если они пересекут красную линию, например, если их пилоты залетят на своих истребителях в наше воздушное пространство, мы будем реагировать. Их самолеты продолжают летать близко к нашему воздушному пространству. Мы называем это действиями в "серой" зоне.

Кроме того, у них также много кораблей, которые приближаются очень близко к нашей 24-мильной зоне, но не пересекают ее. Это не тот случай, когда мы будем что-то делать, чтобы остановить их. Но это тоже их действия в "серой" зоне, которые китайцы никогда не устают делать против Тайваня. За последние несколько недель много воздушных (китайских разведывательных) шаров пролетело над Тайванем. Таким образом, они продолжают напоминать народу Тайваня, что угроза и опасность войны существует.

Помимо действий в "серой" зоне, граничащих с войной, они также ведут много гибридных действий против Тайваня. Я уверен, что Украина знакома с этим: кибератаки, дезинформационные кампании. Кроме этого, они также экономически давят на Тайвань. Они перестали импортировать некоторые тайваньские продукты. Когда Китай начал свое экономическое давление, запретив экспорт тайваньских ананасов, которые являются нашим основным с/х продуктом, это нанесло большой ущерб некоторым из наших фермеров. Но Япония очень быстро включилась, начав закупать наши ананасы, и теперь мы экспортируем больше, чем раньше в Китай.

- Кристина Зеленюк: Многие украинцы до 24 февраля 2022 года также не верили, что полномасштабное российское вторжение возможно. Какие сигналы Китая видите, что свидетельствуют о подготовке к войне? И, может быть, вы замечаете в этом русский след? Потому что это не секрет, что Россия очень заинтересована в создании новой горячей точки.

Этот вопрос обсуждают многие, учитывая тайваньских официальных лиц. Потому что Тайвань будет первым, кто серьезно пострадает, если начнется война, а мы не будем готовы. Это обсуждают США, Япония, Австралия и другие — достаточно ли готов Тайвань или готов Китай, чтобы начать войну. Однако, я думаю, война неизбежна. Это не сравнимо с тем, что было накануне начала российской агрессии против Украины 24 февраля 2022 года. Российские войска уже стояли вдоль (украинской – ред.) границы, уже было много сообщений от западных стран, особенно США, что Россия может очень быстро начать войну. Однако сейчас на Тайване мы этого не видим.

Конечно, мы должны быть готовы к их намерениям и возможностям. Но, кажется, они не готовы к этому, у них все еще нет достаточных возможностей для переправки большого количества войск через Тайваньский пролив. И, кажется, пока они не хотят заходить так далеко. Многие люди здесь, на Тайване, анализируют Китай. Их высшие руководители озабочены экономическим спадом, общественным недовольством, безработицей среди молодежи, проблемами на рынке недвижимости. Поэтому они не заинтересованы в разработке реального кризиса. Но конечно мы не можем исключить возможность войны. Знаете, древние философы, современные историки, политологи продолжают напоминать нам: когда авторитарный режим сталкивается с внутренними трудностями, которые не может решить, может создать внешний кризис, чтобы отвлечь внимание своего населения.

Поэтому мы озабочены тем, может ли Китай начать войну против Тайваня, чтобы отвлечь внимание собственных граждан. Мы не исключаем такой возможности. Однако пока ситуация пока управляемая. Конечно, Тайвань не хочет войны, потому что мы первые же и пострадаем. Поэтому, во-первых, мы должны проводить очень ответственную политику, чтобы у Китая не было повода для начала войны против Тайваня. Во-вторых, нам нужно укреплять нашу обороноспособность, что мы и делаем.

- Яна Слесарчук: Внимательно наблюдая за войной России против Украины за последние два года и до этого, извлекли ли вы какие-то уроки для себя?

- во-первых, мы видим храбрость украинцев, борющихся против российского вторжения; мужество украинских военных и людей, воюющих на передовой. И это очень хороший урок для нас. Мы должны быть решительными, защищая себя. И это первое, чему мы стараемся научиться у украинцев.

Второе, чему мы учимся у Украины, – это асимметричная стратегия. Мы знаем, что это работает. Децентрализованное военное командование, небольшие мобильные подразделения, оснащенные летальным оружием. Все это сработало очень хорошо, сдерживая одну из самых больших армий в мире. И это то, что мы сейчас изучаем. Наша военная реформа также включает подготовку наших войск к такого рода войне. И мы это делаем не сами. США помогают нашим солдатам учиться.

Третье – это важность международной поддержки: европейских стран, США, Канады, Австралии, Японии. Поддержка Украины – это то, что дало украинским понять, что вы не одни. Остальная часть мира стоит за вашей спиной. И это очень важно. И это тоже то, чему мы учимся.

Поэтому мы стараемся теснее сотрудничать с США, Канадой, Великобританией, европейскими странами, НАТО, Японией, Австралией и т.д. Все они говорят о своей оппозиции против любого одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением, что мир и стабильность в Тайваньском проливе необходимы для глобальной безопасности и процветания. Мы не одни сталкиваемся с авторитарным Китаем.

– Яна Слесарчук: Короткий вопрос в продолжении темы. Вы сказали, что вы зафиксировали определенный уровень решимости и намерены его повысить. Мой вопрос: как вы собираетесь сделать это? Какие методы?

– Думаю, это то, за чем жители Тайваня очень внимательно наблюдают – как россияне начали войну против Украины. Мы знаем, что КНР когда-нибудь может сделать так же. Китай сотрудничает с Россией в виде авторитарного блока. Конечно, молодые люди, рожденные в демократии, живут хорошей жизнью и не очень хорошо понимали, как Тайвань стал демократическим, и как мы должны защищать наш демократический образ жизни. Но когда они видят войну в Украине, они знают, что это реально, это то, к чему нужно быть готовым. И из опросов общественного мнения мы видим, что молодежь на Тайване, общественность в целом, стали более решительными по вопросу защиты Тайваня.

Правительство создало оборонное агентство по мобилизации с целью объединения минобороны, других министерств, а также местных органов власти, чтобы лучше подготовить народ и усилить нашу решимость защищаться. Мы больше инвестируем в нашу оборону, проводим гораздо больше военных реформ, чем раньше. Мы закупаем оружие у США, учим наших солдат, и люди об этом знают. Также мы продлеваем военную службу среди молодежи с четырех месяцев до одного года. Китайское правительство тоже это видит, поэтому ему следует дважды подумать, прежде чем начинать какие-либо действия.

- Кристина Зеленюк: Какова настоящая цель поддержки Китаем России в войне против Украины? Значит ли это, что Китай полностью находится на стороне России? Вы также упомянули, что международная поддержка очень важна. Конечно, но сейчас Украина не в самом лучшем положении именно из-за отсутствия международной поддержки, я имею в виду, конечно, оружия.

– Это очень хороший вопрос. Если взглянуть на геостратегическую динамику мира, то кажется, что существует четкое разделение между демократиями с одной стороны и авторитаризмом с другой. А в авторитаризме у нас четыре главных актера: Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Они работают друг с другом. Северная Корея поставляет России боеприпасы для продолжения войны на поле боя (против Украины – рейд.). И у КНР, похоже, есть экономические возможности для поддержки всех этих стран. Иранцы, похоже, имея технологии (по производству – рейд.) беспилотников, предоставляют их России. Потому они сотрудничают друг с другом. Демократические страны продолжают оказывать поддержку Украине даже если это могут быть не те объемы, на которые надеются украинцев, чтобы выиграть войну. Некоторые страны или некоторые друзья Тайваня в США или Европе говорят, что Тайвань гораздо важнее, поэтому оружие, предоставленное Украине, приведет к ситуации, когда поддержка Тайваня будет недостаточной, призывая прекратить поддержку Украины.

Наш ответ им – нет – даже не думайте об этом. Украина так же важна, как и Тайвань и западные страны. Все демократии должны продолжать оказывать поддержку Украине. Если Украина терпит крах, это будет провал всех демократий против экспансионизма авторитаризма. Борьба идет не только за Украину – за демократии во всем мире. Так же и по отношению к нам, потому что мы прямо на линии фронта в Индо-Тихоокеанском регионе, как и Украина на линии европейского фронта. Мы знаем, что китайский экспансионизм в этой части мира сейчас нацелен на Тайвань. Но если Тайвань терпит неудачу, другие страны этого региона также окажутся в опасности. Поэтому мы обязаны защищать себя, зная, что мы также защищаем демократию для остального мира. И в этом смысле ваша и наша судьба одинаковы, и мы должны поддерживать друг друга.

– Кристина Зеленюк: Рост угрозы со стороны Северной Кореи. В Белом доме подтвердили, что КНДР предоставила России баллистические ракеты, которыми российская армия нанесла удары по Украине.

– Северная Корея – это государству-изгой, и это признают многие страны. Несмотря на то что против КНДР действуют международные санкции, она продолжает угрожать не только Южной Корее, но и Японии и другим странам этого региона. Недавно КНДР обстреляла морскую границу (береговую линию в районе островов – ред.) рядом с Южной Кореей, нарушающей соглашение о прекращении огня между двумя Кореями. Это угроза региональному миру и стабильности. И что бы ни делали северокорейцы, угрожая региону, снабжая боеприпасами России, нарушая введенные против России санкции, все это будет иметь последствия. США уже ввели санкции против Северной Кореи И Тайвань является частью этого.

Мы продолжим сотрудничество с Кореей и Японией в регионе, чтобы бороться с экспансионизмом Северной Кореи. Несколько лет назад, когда я еще работал в Совете по нацбезопасности, северокорейцы выпустили несколько ракет по Японскому морю и другим водам в регионе. В ответ были введены санкции ООН против Северной Кореи. И Тайвань присоединился, даже не являясь членом ООН. Но для нас это очень важно, потому что Тайвань собирается играть очень важную роль для регионального мира и стабильности. Мы объявили, что намерены прекратить все наши торговые отношения с Северной Кореей. Мы знаем, что это мелочь, но Тайвань может это сделать, чтобы показать демократиям в этом регионе, что Тайвань является ответственным игроком.

- Яна Слесарчук: Глава КНР Си Цзиньпин в своем новогоднем поздравлении заявил, что воссоединение Тайваня и материкового Китая неизбежно. И, как вы упомянули ранее, Китай играет по учебнику Сунь-цзы. Вы видите возможность мирного воссоединения как один из потенциальных результатов этих выборов?

– Вероятно, это станет следствием этих выборов. Причина очень проста. Тайвань является демократией. Люди идут на избирательные участки, чтобы избрать следующих лидеров и парламент, следя за программами ключевых кандидатов и политических партий. Ни один из кандидатов (в президенты – ред.) и ни одна из политических партий не выступает за объединение с Китаем. Поэтому трудно представить, что объединение станет политикой любого кандидата, который станет президентом, или следующего правительства, сформированного новоизбранным президентом.

Опросы общественного мнения за последние несколько десятилетий свидетельствуют, что объединение (с Китаем поддерживает – ред.) незначительное меньшинство. Не думаю, что любое правительство на Тайване, которое видит эти результаты, изберет объединение с КНР. Это будет политическое самоубийство. Особенно после того, что мы увидели в Гонконге (город потерял значительную автономию в рамках КНР – ред.). Правительство Китая говорит Тайваню, что они хотят применить (к Тайваню – ред.) модель "одна страна — две системы". Но посмотрите, что произошло в Гонконге. Модель системы "одна страна — две системы" потерпела поражение: права и свободы, открытость, демократическое право избирать законодательный совет были полностью отобраны авторитарными лидерами Китая. И если люди на Тайване видят, что произошло в Гонконге, однако все еще думают, что мы можем объединиться с Китаем по модели системы "одна страна — две системы", думаю, с этими людьми есть небольшая проблема. Соцопросы свидетельствуют, что около 90% населения против этого.

- Кристина Зеленюк: Позвольте задать последний вопрос, потому что знаю, что у вас всего 30 минут, а мы говорим уже 35. Я немного продолжу мнение Яны. Международное сообщество повторяет политику одного Китая (признание только одного китайского государства, несмотря на существование фактически двух — Китайской Народной Республики с центром в Пекине и Республики Китай на Тайване с центром в Тайбее — ред.). И здесь очень интересно услышать ваше мнение на этот счет.

И вторая часть вопроса. Западное сообщество поддерживает Украину и Тайвань. А как насчет сотрудничества между Украиной и Тайванем? Где и в каких областях это может быть? Вы, наверное, слышали, что Украине сейчас критически не хватает, например, беспилотников.

– Это очень хороший вопрос. Я знаю, что ЕС придерживается политики одного Китая. Но эта политика одного Китая очень отличается от того, о чем заявляет сам Китай, – принцип одного Китая. Они считают Тайвань частью КНР, хотят захватить Тайвань, чтобы к Тайваню относились как к внутреннему вопросу КНР. Да, европейские страны придерживаются политики одного Китая, но также хотят сотрудничать с Тайванем. Украина может иметь политику одного Китая, но в ее рамках существует определенная гибкость, когда Украина может работать с Тайванем.

Беспилотные технологии – это, безусловно, одно. У нас на Тайване есть компании, производящие дроны. И если вы в этом заинтересованы, можете отправить свои делегации на Тайвань и посмотреть, как может происходить такое сотрудничество. Но мы также должны подумать о сотрудничестве Тайваня с центральным правительством или украинскими местными органами власти, помогая процессу восстановления (после последствий войны – ред.). За последний год Тайвань уже вложил около $110 млн., в основном в гуманитарную поддержку, а также в восстановление школ, больниц, церквей и другой инфраструктуры.

Так что если в ближайшее время будет определенное сотрудничество в этом отношении, думаю, нам следует больше это обсуждать. И такие дискуссии действительно уже ведутся. Мы обсуждали с местными органами власти таких городов, как Буча (с визитом на Тайване был мэр Бучи – ред.) и Киев, конкретные предложения по строительству мостов или восстановлению школ. Тайвань очень хочет сотрудничать с ними. Но самое главное, что мы работаем вместе с Польшей, Чехией, Литвой и другими, и вместе с ними приезжаем в Украину. Рано или поздно россияне терпят поражение, и в Украине будет большой процесс восстановления. Поэтому Тайвань готов работать вместе с вами на этот счет. Мы также можем подумать о будущем экономическом сотрудничестве. Тайвань очень хорошо владеет высокими технологиями. Украина крупный промышленный и производитель с/х продукции.