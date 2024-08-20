Готовьте деньги: в Украине вырастут цены на билеты – стали известны первые подробности

Еще один сюрприз для украинцев: "Укрзализныця" готовится поднимать цены на билеты.

Уже совсем скоро стоимость отдельных пассажирских билетов может резко подскочить.

От чего будет зависеть стоимость и когда Укрзализныця планирует устроить сюрприз украинцам, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Билетная лихорадка

Покупать билеты на поезда «Укрзализныци» в этом сезоне – особый квест. Даже планируя свою поездку за месяц, урвать билет на нужный маршрут очень сложно. И несмотря на это, украинцев порадовали новым сюрпризом. "Укрзализныця" планирует повысить стоимость пассажирских билетов, сообщил руководитель пассажирского направления "УЗ" Александр Перцовский в интервью Forbes.

"АО "Укрзализныця" создает модель, которая будет основой изменения тарифов на пассажирские перевозки. Стоимость билетов будет зависеть от популярности маршрутов и времени суток."

Тарифные изменения

По его словам, госкомпания намерена разработать модель, предусматривающую несколько тарифных изменений.

Модель будет базироваться на постепенном умеренном повышении базовых тарифов ежегодно с учетом инфляции, а также планируется отпустить цены на "СВ" и привязать стоимость билетов к спросу.

Что с ценами на "СВ"?

Кроме того, компания обратилась к правительству с просьбой убрать государственное регулирование по ценам билетов класса "СВ".

"Несмотря на высокую стоимость, их раскупают быстрее всего."

Детали нового тарифа

Еще одно предложение предполагает введение более гибкой, более динамичной тарифной модели, чтобы можно было варьировать цены на билеты в зависимости от часов и дней и других параметров. В то же время, будут оставаться наиболее доступные тарифы для тех, для кого именно критическая стоимость.

Минус один сервис

Впрочем, и это еще не все. "УЗ" прекратит продажу ж/д билетов через онлайн сервис по адресу booking. Отмечается, что разработанный в 2017 году по заказу УЗ сервис для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов с 1 сентября прекратит свою работу. По словам Перцовского, клиенты смогут и дальше покупать билеты онлайн через мобильное приложение Укрзализныци и на новом сайте, а также в посторонних сервисах по продаже железнодорожных билетов.

Почему такая нехватка билетов?

И все эти нововведения планируют ввести в то время как ухватить нужный билетик ну очень не просто. Многие пассажиры продолжают сетовать, что очень трудно получить билет на нужный маршрут и требуют решения этой проблемы. О том почему такой дефицит и какие две основные группы имеют преимущества при покупке билетов рассказал руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире "1+1" в рамках телемарафона. По его словам, основной проблемой для Укрзализныци по состоянию на сегодняшний день является нехватка пассажирских вагонов.

Приоритеты "Укрзализныци"

Из-за такого большого спроса Укрзализныця выделила две группы людей, которые могут получить билет в первую очередь:

“Первое – это детские группы. Мы действительно считаем, что принципиально, чтобы дети ехали где-нибудь отдохнуть. Поэтому для них абсолютно онлайн-форма, где абсолютно прозрачно регистрируются все заказы, и в хронологическом порядке дальше удовлетворяются. Это первое. а второе – это наши защитники, наши военные”.

Речь идет об одном из сервисов на сайте "Укрзализныци", который обеспечивает свободные места для военных и сразу делает их билеты приоритетными.

"Укрзализныця" продолжает обновляться

Из других нововведений "Укрзализныци" теперь — верификация клиента через Действие. Подпись при покупке билета. По словам руководителя пассажирского направления, это будет способствовать борьбе с перепродажей билетов, ведь некоторые люди на онлайн-сервисах покупают их сотнями и таким образом усугубляют дефицит.

Александр Перцовский также назвал процент билетов, регулярно попадающий в руки перекупов.

Мы анализировали, что где-то до 10-15% билеты покупались от аккаунтов, которые покупала аномально много. Мы их блокировали, но потом они снова доходили до этого… Мы на этом не остановимся. Мы хотим добавить Банк.ID, чтобы те люди, у которых нет Действия могли воспользоваться (услугой — ред.)”

Улучшение сервиса

Также руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" отмечает, что сервис продолжает улучшать уровень своего обслуживания путем постоянных обновлений.

Тем временем в поезде "Укрзализныци" от жары скончался человек. Это произошло во время рейса "Запорожье-Ужгород". "Жара в вагонах без звездочки нереальна, все пассажиры мокрые и запыхавшиеся, это не путешествие, а издевательство. "Укрзализныця", может будете с этим что-то делать?", — написал очевидец.

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