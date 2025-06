Готовьтесь: погода в Украине продолжает играть на контрастах

Погода в Украине / © ТСН

Погода в Украине продолжает играть на контрастах: то настоящая жара, то нежное тепло, то пронизывающий ветер, а иногда даже настоящая прохлада. Чем удивит 12 июня, где ждать дождей, а где — прятаться от ветра? И когда вернется настоящее лето? Все подробности — смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Новый прогноз погоды

В Украине настоящая летняя изменчивость: свежий воздух, солнце, ветер и местами дождь. То есть все и сразу. Температурные показатели распределятся так: в большинстве областей — +17… +22 ° C, на востоке — немного теплее, +20… +25 ° C, а юг порадует летним теплом — до +27 ° C. Такой прогноз сделала синоптикиня Наталья Диденко. По ее словам, ветер 12 июня будет северо-западный, иногда очень сильный, с порывами до 15–20 м/с. Будьте осторожны — это уже почти шторм! Дожди с грозами ожидаются в северных и восточных регионах, а также в Волынской и Ровенской областях. Ночью немного увлажнит юг и центр. В остальных областях — без существенных осадков. Солнце будет выглядеть на западе (кроме Волыни и Ровенщины) и юге. Киев встретит четверг кратковременными дождями и сильным северо-западным ветром. Температура днем — прохладные +17… +19 ° C. А уже в пятницу еще холоднее — только около +16 ° C! Впрочем, в выходные придет настоящее лето — по всей стране ожидается комфортное тепло, днем +20…+26°C. А вот 13 июня приготовьтесь к прохладе: северные области, Киев, Виннитчина, Тернопольщина, Хмельнитчина и Полтавщина — всего +12…+16°C, местами даже +10…+12°C. Но это только на день. Лето быстро вернется с теплом и красотой, отметила синоптика.

Прогноз погоды на неделю

Между тем, прогноз погоды на ближайшие дни сделал и метеоролог Игорь Кибальчич. По его словам, в четверг, 12 июня, погода в большинстве регионов Украины будет неспокойной — из-за активных атмосферных фронтов небо снова нахмурится, пройдут дожди, кое-где обильные. Местами возможны грозы, град и шквалы до 20 м/с. Лишь запад страны останется в стороне от этой непогоды — там обойдется без существенных осадков. Ветер на Левобережье будет переменчивым и кротким (3–8 м/с), на Правобережье — северо-западный, несколько сильнее (7–12 м/с). Температура ночью будет колебаться от +12 до +18 °C, на западе прохладнее: +7…+10 °C. Днем воздух прогреется до +18…+24 °C, а на юге и в Приазовье до жарких +30 °C. В пятницу, 13 июня, дожди будут держаться преимущественно на Левобережье, кое-где ливни. Другая часть страны получит короткую передышку — без существенных осадков. Ветер северо-западного направления, 7–12 м/с, местами на востоке возможны порывы до 20 м/с. Ночная температура снизится до +10…+16 °C, днем +18…+24 °C.

Какой будет погода в выходные?

В субботу, 14 июня, в Украину придет антициклон — небо прояснится и дожди отступят. Все регионы наконец-то увидят солнце. Ветер сменится на северный или северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и в Крыму иногда порывистый — до 20 м/с. Ночью будет +9…+16 °C, днем по-летнему тепло: +22…+27 °C. А в воскресенье, 15 июня, по всей Украине будет царить почти идеальная летняя погода — облачное небо, без осадков и легкий ветер. Ночью — +9…+16 °C, днем — +23…+28 °C. Идеальный день для пикника, путешествия или просто неспешной прогулки.

Каким будет июнь 2025 года?

Июнь 2025 года в Украине начался с традиционного летнего тепла, но без сильной жары. По данным Укргидрометцентра, метеорологическое лето в этом году наступило 21 мая — на три дня позже, чем в прошлом. Весна оказалась короче: длилась всего 82 дня, с конца февраля по 20 мая. А вот астрономическое лето еще впереди — его начало приходится на 20 июня, когда наступит день летнего солнцестояния. Это будет самый длинный день года, который продлится более 16 часов, после которого ночи постепенно станут дольше, говорится в материале TSN.ua.

Следует ли ожидать температурных рекордов?

По прогнозам синоптиков, июнь будет теплее мая, но без температурных рекордов. Средняя температура воздуха в пределах страны будет колебаться от 19 до 23 градусов тепла, в горных районах около 15-16. Это на 1,5–2 градуса выше климатической нормы. Осадков ожидается в среднем от 45 до 82 миллиметров, в Карпатах и Прикарпатье — до 150 миллиметров. Начало луны обещает неустойчивую погоду с дождями, грозами и даже градом. Днем температура не будет превышать 24-25 градусов, а во второй половине июня поднимется до 28-30, особенно в южных и восточных регионах.

