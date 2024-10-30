Готовы должны быть все: волонтер Берлинская о том, нужно ли мобилизовать 18-летних

Волонтер считает, что пока нет необходимости снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет. Однако подчеркивает: готовиться воевать должны все.

Готовыми воевать должны быть все украинцы, включая женщин и детей, но сейчас острой потребности в снижении мобилизационного возраста до 25 лет, или мобилизации женщин нет.

Такое мнение высказала ветеранка российско-украинской войны, глава волонтерского проекта Victory drones Мария Берлинская в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

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"Я считаю, что готовыми (воевать – Ред.) должны быть все. Подготовку нужно начинать с 5-6 класса. Дети уже могут летать на дронах, учиться программировать, понимать элементарный такмед. И это нужно делать именно потому, чтобы им не пришлось воевать. С 16 лет можно спокойно вести подготовку на полигонах для понимания основы", – отмечает Берлинская.

В то же время волнтерка считает, что пока нет необходимости снижать мобилизационный возраст ниже 25 лет. Однако отмечает: однозначно есть необходимость готовить всех. Также Берлинская пока не видит "вопиющей необходимости" в мобилизации женщин.

"Но если мы не научимся воевать разумно и технологично и не сохраним мужчин, то придется мобилизовывать женщин. И выбирая между мной, человеком за 30 лет, который уже немного что-то видел, и 18-летним пацаном, лучше я пойду. А этот пацан пусть успеет пожить, завести семью. Но это зависит от нас. Если наше общество максимально включится и будет работать для фронта, это сохранит людям жизнь. Люди на фронте выполняют одну функцию – ценой жизни и здоровья выиграют время. Чтобы мы подготовились", – подытожила Мария Берлинская.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

БЕРЛИНСКАЯ ОТКРЫТО О МОБИЛИЗАЦИИ 18-летних, ТРЕТЬЮ МИРОВУ и иди0тов в ПОГОНАХ

Ранее Мария Берлинская откровенно заявила, можно ли вернуть границы 1991 годуа Также она предупредила, что Украина теряет технологическое превосходство в войне против России.

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