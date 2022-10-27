Готовы "идти по дну реки": Жданов рассказал, как Россия собирается защищать Херсон

Страна-агрессорка Россия перебрасывает в временно захваченный Херсон новых мобилизованных и это составит для ВСУ освобождение этих территорий. Вражеская группировка в целом может насчитывать около 30 тысяч военнослужащих.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в интервью ТСН.ua.

По его словам, в Херсонской области сейчас около трех тысяч "мобиков". Кроме того, оккупанты перебросили туда несколько БТГ.

"Они (оккупанты — Ред.) делают все возможное и невозможное и фактически готовы "идти по дну реки", чтобы перебросить туда войска и средства для обеспечения этой группировки. На сегодняшний день они готовят Херсон к уличным боям, занимают дома выехавших граждан" выламывают двери и создают огневые точки, а также переодевают военнослужащих в гражданскую одежду для того чтобы затем создать картинку, что местное население сопротивляется", — рассказал Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Михаил Самусь считает, что российский президент Владимир Путин не хочет отдавать Херсон. Это ведь будет незаурядное пятно на репутации диктатора. С военной точки зрения – это нонсенс, говорит эксперт.

Поддерживает такое мнение и Олег Жданов. По его словам, россияне сразятся за Херсон до последнего солдата потому, что, вероятно, глава Кремля приказал не отступать с правого берега Днепра в Херсонской области.

Между тем, в украинском Минобороне заявляют, что в регионе продолжаются бои. В Херсонском направлении ВСУ находятся в активной обороне и не отдают территории россиянам.

Впрочем, Алексей Арестович ситуацию на Херсонщине называет непростой. Мол, что там Россия сконцентрировала большую военную силу, которую трудно будет перемолоть.

Читайте также: