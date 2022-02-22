Готовы к любой ситуации: как сейчас живут в городе Счастье, который активно обстреливают российские оккупанты

Готовы к любой ситуации: как сейчас живут в городе Счастье, который активно обстреливают российские оккупанты

Некоторые местные не готовы выезжать из города из-за высоких цен на аренду жилья.

Российские оккупанты на 18 часов боевики 60 раз обстреливали украинских военных, сегодня в ход кроме минометов и ствольной артиллерии пошли грады и танки. Сегодня в Луганской области есть один раненый и один травмированный военные. Самая трудная ситуация в г. Счастье.

Об этом 22 февраля говорится в сюжете ТСН.19:30.

Оккупанты начали обстреливать Счастье с утра

Утром в Счастье было пусто и тихо, но утром все изменилось.

"У нас всю ночь было тихо. Спали, как дети. А где-то в 6:30 послышались взрывы, посыпались стекла на окнах. Земля содрогалась", — говорят местные жители.

Две мины прилетели во двор в Счастье на рассвете. Одна влетела в крышу четырехэтажки. Вторая – упавшая у трубы теплотрассы. Местные, вспомнив о начале войны, сразу побежали в подвал. Те, у кого есть автомобили, сбежали.

"Потом было чуть-чуть тихо. Две машины стояли под домом, люди покидали туда вещи и уехали", — добавляют жители Счастья.

В Луганской области боевики 60 раз обстреливали украинских военных – есть раненные | Новости с фронта

Люди говорят, что не хотят бежать из города

В квартире Валентины выбиты все три окна. Но она не беспокоится. Валентина с мужем такие обстрелы на несколько лет тишины хорошо помнят. Они говорят, что не убегали из города в 2014 году, не собираются и сейчас.

"Нужно доработать, скоро на пенсию", — говорит Валентина.

В Счастье с пятницы не работают школы и детские сады. Тогда враг начал стрелять. Сначала – по контрольно-пропускному пункту, затем по Луганской ТЭЦ, теперь – по домам местных.

Украинские военные говорят, что оккупанты не стесняются стрелять по мирным жителям

В 11:00 утра началась канонада. Съемочная группа ТСН услышала, у КПВВ "Счастье" звуки разрывов и стрельбы. Через пол часа снова тихо.

Руководитель Щастянской ВГА Александр Дунец говорит, что в городе готовы к любой ситуации, у людей нет паники.

"Они не стесняются стрелять по мирным жителям. Такая ситуация будет продолжаться, поскольку имеет провокационный характер", — говорит военнослужащий Богдан.

И в Счастье даже возвращаются те, кто уехал после утреннего обстрела. Андрей – один из них. Говорит, эвакуироваться самостоятельно даже в соседний город Луганщины — сейчас дорого. Там придется арендовать жилье.

Россияне тяжелыми снарядами ударили в один из трансформаторов Луганской ТЭС. Пожар вспыхнул мгновенно. Тушить пламя в Счастье выехали спасатели чуть ли не со всех уголков области. Пока они работали, обстрелы города не прекращались.

Напомним, из-за действий российских оккупантов во вторник, 22 февраля, вспыхнула Луганская ТЭС. Пожар невозможно ликвидировать из-за постоянных обстрелов боевиков.

Уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова призвала эвакуировать людей из города Счастье. Из-за постоянных обстрелов российских оккупантов они вынуждены прятаться по подвалам и не могут купить продукты питания.

Читайте также: