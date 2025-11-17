Готовы ли 18-летние к войне: командир взвода откровенно ответила

Юлия Микитенко / © ТСН

Командир взвода БпЛА 54-й бригады Юлия Микитенко рассказала, готовы ли к войне парни и девушки, которые заключают «Контракт 18-24». Она отметила, что главным фактором должны быть не деньги, а мотивация.

Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью специальному корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

«В армии должны быть воины. И воспитание воина начинается не с войска, то есть не с армии. А воспитание воина начинается с семьи. И на 10, скажем, контрактников 18-24, воин будет один, который готов идти, который понимает, куда он идет, который не повелся на цифру из шести нулей. Деньги — это хорошая мотивация, но значительно комфортнее и увереннее воевать с людьми, у которых мотивация — это не деньги», — сказала Юлия Микитенко.

Напомним, программу «Контракт 18-24» максимально расширили — теперь все Силы обороны открыты для молодежи.

