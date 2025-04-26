Готовы ли в Китае воевать с США: откровенный ответ китайских пленных

Военнопленные из КНР Ван Гуан Цзюнь и Чжан Ренбо / © ТСН

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В Китае предполагают возможное вооруженное противостояние с США, в том числе конфликт с самоуправляющимся Тайванем, который поддерживают американцы.

Об этом рассказали военнопленные из КНР Ван Гуан Цзюнь и Чжан Ренбо в программе "Мосейчук+" на YouTube-канале .

По их словам, о подготовке к войне, якобы, речь не идет, однако существует конфликт в Южном море за группу островов, где сталкиваются интересы Китая и США, и противостояние с Тайванем.

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Ван Гуан Цзюнь заметил, что раньше был готов идти на войну даже со своим оружием добровольцем.

«Но после того, как я увидел что такое война, я приложу все усилия, чтобы не попасть на нее. Я готов быть волонтером, чтобы использовать все возможности и чтобы не было войны за Тайвань..» - сказал он.

Другой военнопленный китайский гражданин Чжан Ренбо утверждает, что если бы началась война между Китаем и США, он точно пошел бы в армию.

«По своей воле Китай никогда не будет никуда вторгаться. Если война начнется, даже если я буду бояться, я обязательно возьму оружие и буду защищать территориальную целостность страны, как это должен делать каждый гражданин. Это как защищать свою семью. Даже если тебе страшно, ты не можешь отступить», – подчеркнул он.

Напомним, что Тайвань становится ключевым вызовом для Соединенных Штатов Америки, а Пентагон меняет военную стратегию и готовится к возможному конфликту с Китаем.