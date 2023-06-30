Готовят колоссальную ловушку: эксперт рассказал, о чем свидетельствует выезд россиян с ЗАЭС

Сегодня тема возможного теракта на Запорожской АЭС в очередной раз стала одной из главных, о которой говорят и оккупанты, и украинские военные, и эксперты. Причиной послужили ряд заявлений, которые могут быть предвестниками чрезвычайных и опасных событий.

Сроки и обвинения

Главное управление разведки минобороны Украины сегодня, 30 июня, заявило, что оккупанты начали постепенно покидать ЗАЭС.

По данным разведчиков, первыми оттуда выехали представители "Росатома", руководившие действиями россиян на АЭС.

"Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "росатомом". Согласно полученным указаниям они должны уехать до 5 июля", — сообщило ГУР минобороны.

К этому в ведомстве добавили: "На территории самой ЗАЭС и в городе-спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. Персоналу, остающемуся на станции, дано указание " в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину ".

Почти сразу же после этого свое заявление сделало МИД России. Оккупанты не исключают, что теракт таки произойдет, но традиционно обвинили в подготовке к нему Украину. Как известно, россияне часто используют тактику предварительных обвинений для того, чтобы впоследствии снять с себя ответственность за совершенное.

В свою очередь руководитель ГУР МО Кирилл Буданов в интервью The War Zone рассказал, что у россиян уже все готово для совершения подрыва.

" Часть станции, если будет принято решение, вероятнее всего, взорвут. Есть искусственный водоем на территории станции, который обеспечивает охлаждение. Поисково-спасательные работы в зоне боевых действий невозможны", — отметил руководитель ГУР.

Могут готовить ловушку

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua рассказал, что ряд сегодняшних фактов действительно настораживает.

" Ситуация на материковом юге для российских оккупационных войск не столь критична, чтобы они начинали оттуда вывод своих подразделений, — говорит Александр Коваленко. — Но если действительно происходит процесс вывода с ЗАЭС, то возникает вопрос о том, зачем они это делают".

И продолжает: "Они будут убегать с юга? Мы не видим такой тенденции. Но если они это делают для того, чтобы совершить теракт, то возникает другой вопрос. Если они его осуществят, то зачем? Это могло бы быть логичным для торможения продвижения украинских сил обороны. Но силы обороны на сегодняшний день находятся в полосе обеспечения, то есть это первая линия обороны российских оккупантов. Прорыва второй линии обороны пока не происходит, потому что мы не задействовали свои основные ударные группировки. То есть кого-то останавливать сейчас - это рано. Второе: у оккупантов на юге продолжает оставаться одна из самых больших групп войск. Почти 150 тыс. личного состава".

Коваленко обращает внимание на достаточно простое обстоятельство, но при этом предполагает, что противник готовит ловушку : "Если они совершат теракт, а не выведут личный состав, то последний ощутит влияние радиации и уже не будет боеспособным. Не надо недооценивать уровень маниакальности оккупантов, но это может быть и ловушка. Суть ловушки в том, чтобы заставить силы обороны действовать внепланово, ошибочно и спеша. В таких условиях неизбежны потери как человеческого, так и технического ресурсов .Я не исключаю этого, потому что делать террористический акт нет смысла. Это никого не затормозит ".

Дополнительные признаки подготовки взрыва на ЗАЭС

На вопрос о том, какими могут быть главные признаки того, что оккупанты на 100% решили совершить взрыв, Александр Коваленко ответил ТСН.ua, что предшествовать этому может следующее:

"В радиусе хотя бы 30 км должны быть выведены их основные боевые подразделения. Должно будет выведено 70-80%", — уточняет эксперт.

По его словам, с помощью взрыва оккупанты могут попытаться пытаться замедлить наступление ВСУ через Токмак в направлении Мелитополя.

Ранее сообщалось о том, если Россия совершит теракт на ЗАЭС, то эвакуируют жителей нескольких областей.

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