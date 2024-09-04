Готовят ли Путин и Лукашенко наступление на Киев: что сейчас происходит на границе Украины с Беларусью

Украинские пограничники и Силы обороны готовы к любым сценариям на граничащих с Беларусью участках — так в комментарии для ТСН.ua сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, комментируя последние заявления и сообщения, в том числе и официальные относительно вероятного скопления войск вблизи северной границы Украины со стороны Беларуси.

Напомним, в конце августа о скоплении войск вблизи границы на территории Беларуси официально на своей странице в Facebook сообщил МИД Украины, призвав Беларусь "не совершать трагических для собственной страны ошибок под давлением Москвы": "По данным разведывательных органов Украины, вооруженные силы Республики Беларусь под видом учений сосредотачивают значительное количество личного состава, в частности Сил специальных операций, вооружения и военной техники, включая танки, артиллерию, РСЗО, средства ПВО и инженерную технику, в Гомельской области вблизи северных границ Украины. Также зафиксировано присутствие наемников бывшего ЧВК "Вагнер". Проведение учений в пограничной полосе и непосредственной близости к объекту атомной энергетики, Чернобыльской АЭС создает угрозы национальной безопасности Украины и мировой безопасности в целом".

В то же время беларусские СМИ со ссылкой на минобороны Беларуси на днях сообщили, что на границу с Украиной была совершена отправка военной техники.

"Заявление МИД Украины – это предостережение для беларусской стороны не идти на необдуманные шаги. Государственная пограничная служба также неоднократно отмечала это для того, чтобы сопредельная страна ответственно отнеслась к тому, что может сделать под давлением России", — сообщил ТСН.ua Андрей Демченко .

И продолжил: "Мы понимаем, что страна-террористка была бы рада, если бы Беларусь более масштабно присоединилась к войне, которую Россия развязала против нашей страны. Украина не представляет угрозы Беларуси, но мы вынуждены обороняться, в том числе и на этом направлении. Это направление для нас угрожающее, потому что Беларусь продолжает поддерживать страну-террористку. В свое время Беларусь открыла свою границу для российских войск. Во время полномасштабной войны Беларусь продолжает создавать информационное влияние касательно этого направления. И в том числе пытается постоянно перебросить ответственность на Украину".

Ситуация по состоянию на сейчас

На этот вопрос Андрей Демченко ответил нам так: "Но по состоянию на сейчас ситуация по границе полностью контролируема всеми составляющими Сил обороны нашего государства. Непосредственно по линии границы мы не отмечали каких-то нестандартных ситуаций или провокаций, которые могли бы представлять угрозу нашей стране. Также рядом с границей, в непосредственной близости перемещение личного состава или военной техники не фиксируется. Конечно, за тем, что происходит глубже на территории Беларуси – это отслеживают подразделения разведки и Министерства обороны, и Госпогранслужбы. Для того, чтобы понимать то, насколько ситуация может измениться, насколько она может быть угрожающей на том или ином направлении. Для того, чтобы мы вовремя могли усилить соответствующее направление. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций".



К этому он добавляет: "Присоединится ли Беларусь к войне более масштабно под влиянием России или не присоединится — это все, конечно, покажет время. Но, учитывая, что это направление остается для нас угрожающим, должны быть готовы к любым действиям, исходящих с той стороны".



В свою очередь, наши источники в Силах обороны о защищенности границы рассказали следующее: "До полномасштабного вторжения граница с Беларусью обустраивалась более инженерно. Для недопущения попыток нарушения границы. Сейчас она укрепляется более масштабно и в инженерном отношении непосредственно по линии границы, а также в инженерно- фортификационном отношении укрепляется максимально приграничье. И максимально близко к границе, и вглубь территории нашей страны для того, чтобы наши защитники, которые находятся на этом направлении, имели укрытие от обстрелов, если такие будут и чтобы имели возможность в первую очередь вести полноценные боевые действия, чтобы отразить любое вторжение".

Обстрелы возможны, наступление – под вопросом

Бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев о сценариях развития событий на беларусско-украинской границе говорит следующее: "Я думаю, что есть несколько факторов, влияющих на дальнейшую ситуацию на беларусско-украинской границе. Фактор первый: ресурсы. Там сосредоточено где-то до 1,5 тыс. человек. Об этом говорилось и в сообщениях белорусского мониторингового проекта , и, кажется, наша разведка об этом сообщала. 1,5-2 тыс. человек – это точно не о проведении масштабных наступательных мероприятий. Возможны определенные действия ДРГ, возможен провоцирующий огонь минометами и артиллерийскими снарядами. Варианты по задействованию воздушного пространства Беларуси для совершения ракетных и дроновых атак - не исключаю. Для наступательной кампании ресурсов мало".



И продолжает: "К тому же с начала полномасштабной войны украинские силы обороны предприняли немало мероприятий на нашем приграничье на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, в Киевской области. Сделано немало, чтобы создать максимально разветвленную и мощную инженерно-фортификационную сеть оборонных сооружений".

Если наступление все же будет

На этот вопрос Владислав Селезнев отвечает так: "Фактор наличия Сил обороны существует. Под прикрытием инженерных фортификаций у врага нет никаких шансов. Даже при активном применении авиации и артиллерии. Фактор второй – политический. Конечно, на Лукашенко давит Путин, потому что последнему важно открыть еще один фронт. Государственная граница между Беларусью и Украиной – это свыше 1 тыс. км. Конечно, для Путина было бы намного легче вести боевые действия на других участках фронта, если бы украинские Силы обороны были бы вынуждены рефлексировать на определенные угрозы на границе".



Но по словам Селезнева есть одно важное но.

"Лукашенко не нужен акт прямой агрессии – это кризисная ситуация не только для белорусской армии, но и для него лично. Площадь Беларуси кратно меньше России, объектов, которые являются ключевыми при формировании белорусского бюджета, есть немало и все они находятся в зоне поражения украинских ракет и дронов. В случае прямой агрессии беларусской армии в сторону Украины я уверен, что будут гарантировано уничтожены объекты тяжелой промышленности, топливно-энергетического комплекса. К Лукашенко, думаю, эта информация доведена и он, как абсолютно рациональный и прагматичный лидер будет в первую очередь ориентироваться на такие риски".

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