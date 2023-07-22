"Готовят "своих" к возможным провокациям": в разведке рассказали о ситуации на Запорожской АЭС

В ГУР рассказали об актуальной ситуации на Запорожской АЭС и к каким провокациям готовятся россияне.

Российские оккупанты снова прибегают к провокациям на ЗАЭС. Среди личного состава они распространяют информацию, что ВСУ якобы собираются штурмовать станцию.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

"Они (оккупанты - ред.) распространяют среди своего личного состава информацию о том, что готовятся штурмовые действия со стороны Сил безопасности и обороны Украины, диверсионных групп. Говорят: "Сейчас будет штурм". Называются конкретные даты до конца июля. И в любых эксцессах, которые будет происходить на станции, будут обвинять напрямую Украину", - рассказал представитель ГУР.

Юсов объяснил, что таким образом россияне готовятся и готовят "своих" к возможным провокациям.

"Речь идет о повторении имитационных обстрелов рашистами Запорожской станции с целью обвинить Украину, а также о других провокационных действиях, которые они в конце концов уже неоднократно совершали", — добавил спикер разведки.

Напомним, ранее в ГУР сообщалось, что российские захватчики планируют очередные провокации на оккупированной Запорожской АЭС с применением тяжелого вооружения. Спецслужба оккупантов утверждает, что в конце июля будет организован "штурм" атомной станции, в котором якобы должны принять участие "штурмовые группы" и неназванные "добровольческие вооруженные подразделения Украины".

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