"Готовятся к массированной атаке": эксперт назвал вероятную дату нового удара россиян

Следующую массированную атаку с использованием около 100 ракет россияне вполне вероятно могут совершить ближе ко второй годовщине полномасштабного вторжения.

О такой вероятности в комментарии для ТСН.ua сообщил военный эксперт, полковник запаса, летчик-инструктор Роман Свитан, комментируя атаку, совершенную россиянами сегодня, 23 января.

"Сегодня была атака, во время которой враг использовал до 50 ракет. Это средняя атака, - говорит Роман Свитан. – Ее они могли готовить около 5-7 дней. То, что они готовили эту атаку две недели, а не одну – это произошло из-за того, что мы сбили самолет А-50. Россиянам было нужно время для перенастройки, уточнить маршруты для другого такого же самолета. Малые атаки, когда используются несколько ракет, они могут совершать хоть каждый день, а большую массированную атаку, такую, которая была на новогодние праздники, с использованием сотни ракет - один раз в месяц-полтора. То есть ближе к 23-24 февраля они будут готовить массированную атаку. А такие атаки, которые были сегодня – возможны раз в неделю".

По словам Свитана, когда россияне совершают массированную атаку с использованием около сотни ракет, то преследуют больше информационную цель – чтобы отчитаться о том, что сотни ракет накрыли Украину.

"В таких случаях они привязываются к датам. Могут, например, до 23 февраля — дня российской недоармии. Но мы тоже будем готовиться".



На вопрос о том, какую цель россияне могли преследовать, обстреливая сегодня Киев, Свитан говорит:

"Пытались вскрыть ПВО, выяснить алгоритм ее работы".

Ракетная атака 23 января: что известно

Утром во вторник, 23 января, россияне нанесли очередной ракетный удар по Украине. Ракеты летели в Киев и Киевскую область, Харьков, Павлоград.

Атака была комбинированной — десятки разных типов ракет летели в Киев и Павлоград, баллистикой снова били по жилой застройке Харькова. Цинический налет прокомментировал Валерий Залужный. К сожалению, уже известно о десятках раненых, есть и погибшие.

В результате террористической атаки по Харькову повреждены 30 жилых домов, выбито около тысячи окон и все это в минусовую температуру.

На вечер было известно о 6 погибших и около 60 пострадавших только в Харькове. Среди раненых есть восемь детей — всех в состоянии средней тяжести спасатели уже передали медикам.

Удар по Киеву: какие последствия

Громко утром 23 января было и в Киеве. На украинскую столицу враг направил целый шквал ракет.

Как сообщили в Киевской городской военной администрации, на город летели две волны ракет. Большинство из них сбило ПВО — обломки вражеских ракет повредили жилую застройку в 4 районах столицы. Известно о по меньшей мере 18 пострадавших.

В целом, враг атаковал Украину сегодня 41 ракетой. По данным Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, украинские силы обороны уничтожили 21 ракету.

Читайте также: