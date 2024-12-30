"Готовятся все рода войск! Украина идет в огромное контрнаступление" – россияне в панике

Что сейчас происходит на разных участках фронта, какое задание к Новому году получили оккупанты от высшего руководства и с какими заявлениями вылезли кремлевские роты – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Вероятный захват Курахово, городские бои в Часовом Яру и Торецке, бои за Покровск и "маскарад" русских оккупантов. Ситуация на фронте остается очень напряженной. Что сейчас происходит на разных участках фронта, какое задание до Нового года должны кафиры от высшего руководства и с какими заявлениями вылезли кремлевские роты – в эксклюзиве TSN.ua.

Что происходит на фронте?

Ситуация на фронте остается сложной. Утром 30 декабря в Генштабе доложили, что происходит. Так, на Харьковском направлении за прошедшие сутки произошли две вражеские атаки в районах населенных пунктов Гатище и Волчанск, обе атаки отбиты, противник успеха не имел. На Купянском направлении в сутки произошло семь атак окупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Петропавловки, Кучеровки и Лозовой. В частности, оккупантам поставили задачу к Новому году выйти в Купянск-Узловой. Об этом в эфире "КИЕВ24" сказал Юрий Федоренко, командир батальона ударных БПЛА на позывной "Ахиллес". В то же время он подчеркнул, что на данный момент оккупантам не удается реализовать задуманное.

"Враг думал, что ему удастся быстро пройти и расширить этот клин. Но не так случилось, как предполагалось. Наши Силы обороны подперли, враг быстрого продвижения не имеет".

Рашистский "маскарад"

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Кроме того, Федоренко также рассказал, что россияне прибегают к "маскараду", чтобы проникнуть в тыл ВСУ, они переодеваются в форму Вооруженных Сил Украины, чтобы проникнуть в районы расположения украинских артиллерийских подразделений, минометчиков и беспилотных систем, и плюс к этому устраивать диверсии, но эта тактика – не новинка, ее рашисты применяют еще с 2014 года. года.

Атаки на Лиманском направлении

Также в Генштабе сообщили, что на Лиманском направлении враг атаковал 27 раз. Пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Грековка, Зеленая Роща, Платоновка, Первомайское, Надежда, Макеевка, Терны, Новосергеевка, Ямполевка, Ивановка и Белогоровка. На Северском направлении за прошедшие сутки враг предпринял одну тщетную попытку потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Золотаровки. На Краматорском направлении оккупанты девять раз атаковали в районе Временного Яра и в направлении Ступочек. На Торецком направлении враг совершил шесть атак неподалеку от Щербиновки и Торецкая.

Что происходит в Часовом Яру и Торецке?

В самом Часовом Яру и Торецке продолжаются городские бои. Пока враг успеха не имеет. Об этом в эфире телемарафона 29 декабря сказал спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов. По его словам, в Торецке и Часовом Яру ситуация динамичная, она постоянно меняется. Это свидетельствует о высокой интенсивности боевых действий. В ОСУВ "Хортица" добавили: враг пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Щербиновка; во Временном Яру основные боеприкосновения идут вдоль канала "Северский Донецк – Донбасс", который перерезает город.

"Одной из целей противника остается завод огнеупорных материалов в городе. Но там атаки врага успеха не достигают", – говорится в сообщении.

Покровское направление

На Покровском направлении наши защитники остановили 43 штурмовых и наступательных действия агрессора в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Новый Труд, Волково, Соленое, Новооленовка, Нововасиловка, Шевченко, Котлино и Ново. Тем временем в форбсе заявили, что в Покровске сейчас наблюдается определенное затишье, которое может свидетельствовать о новом наступлении окупантов. Кроме того, там отметили, что оборону Покровска в Донецкой области может усилить новая украинская механизированная бригада, вооруженная танками Leopard 2. В издании отмечают, что этот город – важный транспортный узел Донецкой области на востоке Украины, до февраля 2022 года, когда Россия начала войну против Украины, имело население около 60 тысяч человек. Пока там осталось очень мало гражданских. Преимущественно в городе находятся военные украинской армии.

"Затишье перед бурей"?

Сами бойцы, с которыми пообщались журналисты, говорят, что "в городе царит неприятная тишина. Затишье перед бурей". Покровскую угрожает 90-я гвардейская танковая дивизия российской армии. Это один из ключевых элементов мощных сухопутных сил РФ, включающий в себя десятки бригад и полков в составе двух полевых армий, общей численностью до 70 тысяч военных. Эти силы продвигаются по направлению к Покровску, стремясь захватить город.

Украинские войска, вероятно, попытаются противостоять этому, опрокинув несколько бригад и батальонов. После этого возможного маневра может произойти еще один важный этап – короткое российское наступление к северу от Покровска, направленное на частичное оцепление города, прежде чем начнутся основные бои за транспортный узел.

К этому моменту 155-я механизированная бригада должна быть полностью развернута в Покровске, располагая немецкими танками, французскими гаубицами и 2 тысячами новых солдат.

Вопрос, хватит ли этих сил для содержания города, является одним из ключевых в этой фазе войны, которая унесла жизни и искалечила более миллиона человек, большинство из которых — россияне.

"Нестандартные решения" ВСУ

Напомним, что ВС РФ быстрыми темпами продвигаются к Покровску с целью захватить стратегически важные железнодорожные и автомобильные транспортные узлы. Оккупантов отделяют от Покровска несколько километров. Несколькими днями ранее, главком ВСУ Александр Сырский после посещения Покровского направления заявил, что на направлении идут жестокие бои, и украинским военным "приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения оккупантов".

Пока неизвестно, какими именно будут эти "нестандартные решения", однако глава неправительственной исследовательской группы Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан напомнил, что ранее украинское командование неоднократно осуществляло внезапные наступления, например в Харьковской области 2022 года и на Курском направлении летом этого года. .

К чему стремятся россияне?

Аналитики отмечают, что враг пытается захватить как можно больше территории перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа в следующем месяце, чтобы получить выгодные позиции во время вероятных переговоров. А генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что враг пытается взять Покровск Донецкой области в клеще.

"Взять этот город в лоб и с наскока не удалось, поэтому оккупанты перестроились и действуют по схеме последовательности. То есть они захватили Угледар, сейчас продвигаются и в целом захватили большую часть Курахового. Уже после этого продолжают тактические действия на Покровском направлении, будут сосредотачиваться вокруг Покровска. И в этой связи, когда меняются силы и возможности по резервам, по ресурсам вокруг определенного района действий, меняется и тактика применения тех средств, которые здесь сосредоточены", – отметил он.

Покровск хотят взять в "клещи"?

Сейчас россияне пытаются взять Покровск в клещи, чтобы продолжить действовать по уже привычной для врага тактике. По словам Романенко, речь идет об оперативном охвате, также известном как "формирование котла". В то же время бывший главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Виктор Муженко в интервью для "Радио Свобода" предположил, что Россия не планирует непосредственно захватывать Покровск, а стремится заблокировать город. Он отметил, что блокировка города Покровск "является более выгодной для российской армии, поскольку позволяет минимизировать собственные потери и в то же время создает значительные проблемы для обороны украинских сил".

"Это будет намного дешевле для них, с точки зрения и ресурсов, возможно, не ресурсов, а с точки зрения потерь своих. И сейчас они это и делают. Они обходят с юга, планируют обойти Покровск и выйти на границу Донецкой и Днепропетровской областей. И даже зайти в Днепропетровскую область", – отметил он.

Покровск хотят заблокировать?

По словам Муженко, войска России пытаются обойти Покровск с юга, с целью заблокировать стратегические транспортные пути, в частности, линию Славянка-Межевая. Это значительно ограничит поставки в Покровск и создаст реальную угрозу окружения не только этого города, но и Мирнограда и окрестных территорий. Муженко отметил, что если россиянам это удастся – последствия могут быть "крайне опасными".

"Это будет означать, что мы фактически Донбасс оставили россиянам", – подчеркнул он.

Ситуация на Кураховском направлении: захватили ли город?

Также в Генштабе доложили, что на Кураховском направлении Силы обороны отразили 20 атак. Основные усилия враг сосредоточил в районах населенных пунктов Украинка, Славянка, Петропавловка, Курахово и Дачное.

Напомним, что несколько дней назад рашистские паблики начали заявлять о взятии Курахового под свой контроль. Кроме того, о возможном захвате города 26 декабря сообщали в американском Институте изучения войны. Аналитики отметили, что россияне могли продвинуться к западу к админгранице города и взять также поля к югу от него, а также к северу от поселка Дальнего к юго-востоку.

В то же время в Институте не продемонстрировали доказательств, а лишь сослались на сообщения российских военблогеров, тоже оказавшихся противоречивыми.

Уже 28 декабря в DeepState опровергли информацию о взятии города. Там отметили, что "информация от Института изучения войны о "вероятном захвате Курахового" не соответствует действительности. Бои продолжаются на западных и южных окрестностях, хотя признали, что тенденции неутешительны".

Ситуация на Времевском направлении

Агрессор сосредоточил около 36 тысяч военнослужащих в направлении Курахово в последние месяцы и, вероятно, понес значительные потери в течение этого периода.

В течение последних двух месяцев оккупанты также провели большое количество бронетанковых атак в Курахово и вблизи него и, вероятно, понесли значительные потери в технике.

В Генштабе также рассказали, что за минувшие сутки, 29 декабря, на Времивском направлении противник совершил 20 штурмов наших позиций недалеко от населенных пунктов Константинопольское, Янтарное, Успеновка, Константинополь и Привольное. Привлекал для ударов в направлении бомбардировочную авиацию. На Приднепровском направлении Силы обороны успешно отразили две российские атаки. На Ореховском, Гуляйпольском направлениях враг активных действий не предпринимал. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов, проводит разведывательную деятельность.

Что происходит на Курщине?

Продолжается операция в Курской области. Наши воины за минувшие сутки отразили 46 вражеских атак на данном направлении. Кроме того, враг нанес 266 артиллерийских обстрелов. Но тяжелые бои продолжаются. Российские войска 28-29 декабря продолжали наступление на украинское выступление в Курской области, но не совершили ни одного подтвержденного продвижения. Как отмечал российский милблогер, российские силы отразили украинскую атаку близ Кругленького (юго-восточнее Коренево). Об этом сообщили в Институте изучения войны.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов сообщил, что российские войска разворачивают меньше бронетехники в Курской области, но значительно активизировали диверсионно-разведывательные операции. Суджи)", — отметили в ИИС.

Российские оккупанты сделали новые громкие заявления!

Воздушные силы Украины сообщили, что в ночь на 29 декабря российские войска выпустили из Белгородской области шесть ракет С-300/С-400 по Курской и Сумской областях.

Ранее военное руководство РФ стянуло в Курскую область более 50 тысяч военных. В частности, и солдат из Северной Кореи. Это одна из причин того, что россияне вытеснили ВСУ с 40% из 984 кв. километров территории, которую раньше заняли украинцы. Об этом сообщало издание Associated Press со ссылкой на показания украинских защитников.

В то же время раздается все больше заявлений о переговорах и предстоящем саммите мира, но в России не могли не отличиться "умом и сообразительностью", например, глава российского МИД Лавров заявил, что Кремль не будет участвовать в "Саммите мира" и не будет следить за заявлениями Зеленского. Также он заявил, что внеблоковый статус Украины остается целью "СВО"; РФ упразднит мораторий на ракеты средней и малой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Также Лавров обвинил НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по территории России, а США обвинил в давлении на КНР.

А между тем российский диктатор Владимир Путин закрепил свою так называемую политику "денацификации" Украины в новом документе государственной стратегии о противодействии якобы "экстремизма". Отмечается, что последнюю итерацию такой стратегии обладатель Кремля подписал в 2020 году. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Аналитики подчеркивают, что этим документом "фюрер" продолжает заявлять о тех же требованиях по отстранению украинской власти, которые он выдвинул в 2022-м, когда начал полномасштабное вторжение в Украину.

Впрочем, подписанная 28 декабря этого года стратегия впервые содержит упоминания о "русофобии". Ее в РФ определяют как "недружественное, пристрастное и враждебное" отношение и "дискриминационные действия" в отношении российских граждан, языка и культуры со стороны недружественных к России государств. Документ 2024, в отличие от версии 2020, также называет Украину главным источником экстремизма и обвиняет ее в распространении неонацистских идей. В документе отмечается, что России необходимо "ликвидировать" источник экстремистских угроз, исходящий из Украины.

К чему стремится Путин?

По словам аналитиков, в феврале два года назад, когда Путин начал полномасштабное вторжение, он заявил, что Россия проводит "денацификацию" Украины – попытку оправдать устранение законной, демократически избранной власти Украины. "Фюрер" сделал подобные заявления недавно, подтвердив свой отказ рассматривать компромиссы по его требованиям, выдвигаемым в конце 2021 и начале 2022-го.

"Упоминания в документе о "русофобии" и "дискриминации" российских граждан, языка и культуры также совпадают с недавним тезисом министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что такая якобы дискриминация со стороны нынешней украинской власти является "первопричиной" войны России против Украины, которую необходимо рассмотреть на любых будущих переговорах, Кремль, вероятно, использует этот новый. стратегический документ, чтобы оправдать свои призывы к устранению украинских властей как "антиэкстремистские" меры", – говорится в заявлении.

Россия не собирается заканчивать войну!

Так что вряд ли Россия собирается действительно справедливо закончить войну. О том, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась, в который раз, заявил и руководитель центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Война продолжается. Россияне пытаются двигаться на Покровском направлении, цепляться за острова в Херсонской области, "шахеды" – летать. Не стоит смотреть на уменьшение количества – они накапливают дроны, потому что у них произошло определенное логистическое провисание в результате удачных ударов по местам производства и хранения комплектующих к "шахедам", отсюда и снижение количества в воздухе. У россиян накоплено много ракет разных типов, в частности, Х-101 и "Калибр", а также баллистика для нанесения ударов. Как и говорил, считаю, что враг не хочет завершения войны и делает все, чтобы она продолжалась", – отметил он.

Паника в РосСМИ!

Между тем, у российских пропагандистов паника – говорят украинцы могут пойти в масштабное контрнаступление, которое переломит ход войны, мол, для этого уже готовятся все рода войск, от воздушных сил до моряков.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ГОТОВЯТСЯ ВСЕ РОДА ВОЙСК! УКРАИНА ИДЕТ В ОГРОМНЫЙ КОНТРНАСТУП" – РОССИЯ В ПАНИКЕ!