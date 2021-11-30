"Говорили, что будут акробаты": во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная "голодная туса"

"Говорили, что будут акробаты": во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная "голодная туса"

Сам именинник готовится заплатить штраф и прощается с выгодными контрактами.

Во Львове закрыли Дом ученых, где произошла скандальная эротическая вечеринка – "голодная блогерская туса" в день траура.

Об этом 30 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в субботу, когда страна почитала жертв Голодомора, там праздновали день рождения инстаграм-блогера Александра Залиско.

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В гости к нему пришли тоже блогеры с несколькотысячной или даже миллионной аудиторией в соцсети. Ведущим был Владимир Остапчук. На сцене пела Maruv. Одежда на вечеринке была откровенной, а конкурсы — пикантными.

После того, как видео опубликовали у себя на страницах сами же участники вечеринки, соцсети разразились возмущением.

Львовянин Роман Салабай первым отреагировал на эротическую вечеринку. После его поста известные украинские и зарубежные бренды начали разрывать сотрудничество с именинником и его гостями.

"Меня возмутило именно то, что в памятный день, в день национального траура, когда весь мир вместе с Украиной в трауре из-за жертв Голодоморов, у нас во Львове происходит такое действо. Морально-нравственные принципы, в которых живет здоровое общество, не допускают такого", – отметил он.

Тем временем блогер, так праздновавший свой день рождения, говорит, готовится заплатить штраф от 17 тысяч гривен — полиция составила протокол за нарушение карантинных требований. Александр признается, что о годовщине Голодомора забыл, а теперь жалеет.

"То, что я не знал об этом дне — это моя ошибка. Я прошу прощения у всех людей, которых оскорбил. Читать злобные комментарии типа "сдохни", "умри", "чтобы ты сдох, блохер" — очень страшно. Последние два дня я на нервах, не сплю. И я этого заслужил", — говорит он.

В свою очередь в Доме ученых, где состоялось празднование, уверяют, о дне траура – тоже забыли.

"Я в тот же день уже знал (о дне траура по жертвам Голодоморов — Ред.), когда вернулся домой. Но они уже заказали и проплатили. Когда расставляли декорации, говорили, что будут акробаты", — объясняет заместитель директора Дома ученых Василий Мастикаш.

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Сейчас Дом ученых не работает. За нарушение карантинных требований комиссия по чрезвычайным ситуациям решила приостановить его деятельность.

Напомним, известный блогер-миллионник Александр Залиско попал в скандал из-за громкого празднования своего 29-летия. Он организовал роскошную вечеринку с элементами эротики в Доме ученых в День памяти жертв голодоморов. На это празднование пришли многие украинские блогеры. Они на своих страницах стали извиняться за участие в вечеринке.

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