"Говорили, такого народа не существует и нас надо вырезать": Наталья Мосейчук рассказала о нападении на съемочную группу "1+1" в Берлине

"Говорили, такого народа не существует и нас надо вырезать": Наталья Мосейчук рассказала о нападении на съемочную группу "1+1" в Берлине

Вчера, 9 мая, в Трептов Парке россияне и участники акции в честь "Дня Победы" в Берлине напали на украинскую съемочную группу ТСН и ведущую Наталию Мосейчук, которая снимала сюжет о нарушениях во время памятных мероприятий.

Нападение совершили участники акции, пришедшие к мемориалу воинам красной армии в Трептов Парке, принеся с собой запретную на период 8-9 мая в Германии символику — георгиевские ленты и красные флаги. Когда участники акции услышали украинский язык – напали на журналистов выкрикивая призывы к насилию.

"Говорили, что такого народа как украинцы не существует и что нас надо вырезать. Причем с большей за мужчину страстью об этом кричали российские женщины. Это ужаснуло и сначала ввело нашу съемочную группу в немой ступор. И тогда я просто спросила — кто ответит за Бучу? В ответ – только угарные крики из нарративов советского зомбоящика. Никакого сострадания. Никто не опустил глаза. Готовы были идти в рукопашную", – рассказала об инциденте ведущая ТСН Наталья Мосейчук.

Также на своей странице в Facebook телеведущая подевались, что поразило ее в этой ситуации больше всего.

"Главный лозунг сегодняшнего "победобесия" здесь, в Берлине, был: взяли Берлин один раз, возьмем и во второй раз. Это горланили люди, которым Германия дала бытовой комфорт и демократию. Они неблагодарны. Империя зла, что заканчивается", — написала Наталья Мосейчук.

В настоящее время известно, что полиция задержала россиянина, набросившегося на съемочную группу ТСН. Открыто административное дело. Минимум, что ему грозит, – штраф, максимум, если он не имеет статуса в Германии, – депортация. Посольство Украины в Германии призывает полицию немедленно принять все необходимые меры для расследования нападения на съемочную группу 1+1 и привлечь виновных к ответственности. Об этом говорится в заявлении посольства.

Напомним, накануне в Германии были запрещены какие-либо действия, которые можно интерпретировать как поддержку российского вторжения в Украину, а также символы этой агрессии — буквы "Z", "V" и георгиевскую ленту, а также флаги России, СССР и так называемых "ЛНР" и "ДНР". Кроме того, власти Германии запретили демонстрацию украинского флага во время мероприятий, посвященных Дню Памяти и примирения. Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник назвал такое решение Берлина "пощечиной Украине и украинскому народу".

Больше подробностей о нападении на съемочную группу ТСН и ведущую, смотрите в сюжете:

Съемка сюжета в немецком парке закончилась нападением на Наталию Мосейчук и съемочную группу "1+1"

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