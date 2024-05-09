"Говорит, что назад не хочет!": военный рассказал, как россиянин набрал вес в украинском плену

Разведчик 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады на позывной "Питбуль" рассказал, как российский военный набрал вес в украинском плену

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он вспомнил, как оккупант сдался военным Вооруженных сил Украины.

"Он крикнул, что выбрасывает гранату, БК, здается, хочет жить. Он до сих пор находится в плену, откормила его Украина. Я видел его в интервью Золкина. Мишка поправился, у Мишки все хорошо”, — говорит "Питбуль".

По словам военного, россиянин хочет остаться в Украине.

“Потому что он говорит “я не хочу, я вижу, как вы живете, какое у вас к нам отношение”. Я же говорю, он был в шоке... Он же пропагандировал, что мы головы отрезаем, бьем, пытаем. А первое, что я у него спросил, хочешь ли ты есть, или хочешь пить? И когда мы с ним пообщались, ему привезли пацаны буханку хлеба и домашнего коровьего молока. Он поел. Вот так", — рассказал "Питбуль".

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео ИНТЕРВЬЮ ПОД ЗВУКИ ВЗРЫВОВ! Если ВСУ закончатся, россияне придут насиловать! Разведчик "Питбуль"

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