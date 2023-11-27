"Говорит Киев": куда исчез легендарный диктор украинского телевидения Александр Сафонов

Легендарному диктору украинского телевидения Александру Сафонову исполнилось 80 лет. Он отличался тембром голоса и элегантностью. Именно из его уст на протяжении полутора десятков лет мы узнавали главные события страны. Однако после неудачной операции еще в 2009 году — Александр Сафонов передвигается на колесном кресле и мало с кем общается.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентина Доброты.

Воспоминания коллег об Александре Сафонове

"Крещатик, 26. Этот адрес знали все, отсюда звучало: "говорит Киев" и именно здесь можно было встретить телевизионных звезд. Помню, как я студенткой журфака, намотала не один круг вокруг этого здания, чтобы хотя бы краем глаза увидеть тех, кем восхищалась вся Украина", - вспоминает Валентина Доброта.

В паре с Татьяной Цымбал Александр Сафонов в свое время вел новости и концерты. Татьяна вспоминает - в то время Сафонов имел все, чтобы быть в кадре. Осанка, внешность, умение управлять эмоциями. А еще рост. В команде дикторов все мужчины были стройными и высокими. Отбор кадров был тщательным.



"Он всегда приходил вовремя спокойно, был такой вольяжный, такой господин. Он прекрасно одевался. Помню только один случай, когда он пришел в спешке на работу, ну вот знаете - давай-давай", - говорит Татьяна Цымбал.

Программа "Актуальная камера" впервые вышла в эфир в 19:00 1 января 1979 года и стала главным украинским информационным телевыпуском.

"Актуальная камера"

В столицу из Львова Сафонов переехал в 1978 году. Там он тоже работал диктором. В Киеве как раз расширяли телевидение. Его коллега — Василий Манько вспоминает, что в поисках новых ведущих-мужчин пересмотрели все областные студии. Но никто не подходил, кроме Сафонова.

"Нам сказали категорически нет. В советские времена к кадрам с запада было критическое отношение и так длилось несколько лет, а мы настойчиво предлагали Сашу Сафонова, потому что в наше время он был лучшим", — говорит Василий Манько.

Светлана Белоножко вспоминает свой дебют на телевидению. Она прошла конкурс дикторов, но была молодой и неопытной, но рядом был Александр Сафонов, ставший не только напарником, но и наставником.

Это телевидение отличалось от современного, говорит Татьяна Цимбал. Что такое суфлеры – они не знали, поэтому соведущий должен быть надежным партнером.

Александр Сафонов

Александр Сафонов прикован к постели из-за ошибки врачей

Сафонов сорок лет проработал по телевидению. 1994 отдел дикторов расформовывают. И он исчезает с экранов.

А впоследствии — после врачебной ошибки и еще двух инсультов вообще остался прикованным к постели и один на один. Собственной семьи у него нет. Сафонов говорит – что он женился на профессии.

Пределы квартиры стали всем его миром на годы. Когда о нем снова вспомнили – во дворце "Украина" организовали благотворительный концерт в поддержку Александра Сафонова. Собирали средства на реабилитацию. Это было в 2017 году.

Тогда он и появился на публике в последний раз. Как всегда – безупречно одет.

Александр Сафонов

Сейчас Сафонов живет в Черкасской области. Его сиделка – далекая родственница, забрала в свою семью. Чистота его речи и безупречное произношение до сих пор являются эталоном для тележурналистов. А легендарный ведущий также нуждается в помощи неравнодушных.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 14:00 за 27 ноября 2023 года | Новости Украины

Напомним, родители убитого Владимира Вакуленко рассказали жуткие подробности смертной казни.

Читайте также: