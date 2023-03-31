Говорит Москва: Секс, российские наркотики и рок-н-ролл с Турцией

В этом выпуске вы увидите, как в эти недели российские пропагандисты перемывали косточки конкурентам, уже не знали, как угодить Китаю, и очень осторожно комментировали Турцию, потому что туда может полететь Путин.

Выход программы осуществляется в партнерстве с Французским агентством по развитию СМИ (CFI) в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Выпуск №3 программы "Говорит Москва":