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Говорит Москва: Секс, российские наркотики и рок-н-ролл с Турцией

Автор
Кристина ЗеленюкКристина Зеленюк
Дата публикации
Просмотры
702
Время на прочтение
1 мин
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Говорит Москва: Секс, российские наркотики и рок-н-ролл с Турцией

Фото: ТСН.ua

Смотрите на YouTube-канале ТСН выпуск №3 программы "Говорит Москва" от ТСН.ua.

В этом выпуске вы увидите, как в эти недели российские пропагандисты перемывали косточки конкурентам, уже не знали, как угодить Китаю, и очень осторожно комментировали Турцию, потому что туда может полететь Путин.

Выход программы осуществляется в партнерстве с Французским агентством по развитию СМИ (CFI) в рамках проекта Hub Bucharest при поддержке Министерства иностранных дел Франции.

Выпуск №3 программы "Говорит Москва":

Выпуск №2 программы "Говорит Москва":

Выпуск №1 программы "Говорит Москва":

Дата публикации
Просмотры
702
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