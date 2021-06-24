"Говорю то, что думаю": Зеленский объяснил, почему сменил риторику в отношениях с ЕС и США

"Говорю то, что думаю": Зеленский объяснил, почему сменил риторику в отношениях с ЕС и США

Глава государства убежден, что его откровенность не рассорит Украину с Западом.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал тезис о том, что страны Запада в первую очередь защищают свои собственные экономические интересы.

Об этом глава государства рассказал в интервью в программе "VIP с Натальей Мосейчук" на канале "1+1".

Наталья Мосейчук: "Видите, Владимир Александрович, получается так, что они всегда преследуют свои экономические интересы. Украина где-то "мазком" проходит на заднем плане, но Вы уже это осознали".

Владимир Зеленский: "Честно говоря, я с самого начала был уверен в некоторых вещах, но попытался жить в адженде дипломатии Украины, которая сложилась за последние годы — сидеть во втором ряду, говорить, что мы идем и нас все ждут, считать, что с нами считаются все".

Наталья Мосейчук: Считать, что с нами ведут честную игру?

Он объяснил, почему сменил риторику в отношениях с США и ЕС.

Владимир Зеленский: "Да. Я и в принципе был уверен, что прежде всего надо думать о себе и своим примером показывать, что другие страны хотят нас видеть в том или ином союзе. Я сейчас начал говорить то, что я и думал. Я просто откровенно говорю с Соединенными Штатами и Европой. Многие люди видят изменения этой лексики и говорят, что я могу со всеми разругаться. Я не считаю, что у нас должен быть миллион друзей. Я считаю, что должно быть несколько друзей, как в жизни, но действительно друзей не на бумаге. Балтийские страны очень маленькие, но с каким большим сердцем за нас".

VIP с Натальей Мосейчук. Владимир Зеленский

Напомним, что Владимир Зеленский провел аналогию между Петром Порошенко и клубникой на фронте и заявил, что тот ему не интересен.

Полную версию интервью читайте по ссылке.

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