ГПСУ открыла огонь при задержании уклонистов на границе: все детали

Группу из 12 мужчин обнаружили и задержали недалеко от границы с Венгрией

Украинские пограничники открыли огонь при задержании уклонистов на границе с Венгрией. Все подробности стрельбы – в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

Пограничникам пришлось открывать огонь при задержании мужчин на границе. Те незаконно решили покинуть Украину из-за страха попасть на фронт, ведь были военнообязанными.

“Группа из 12 мужчин задержана недалеко от границы с Венгрией. Бесполезная попытка бегства от пограничного наряда закончилась предупредительными выстрелами”, – говорится в сообщении ГНСУ.

Задержанные уклоняющие / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Подробности побега

Мужчины заплатили организатору побега по 12 тысяч гривен, тот должен на собственном автомобиле вывезти их за пределы Украины.

Удалены деньги / Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Впрочем, и его пограничники задержали.

Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Напомним, что с началом полномасштабной войны мужчинам от 18 до 60 лет выезд за границу запретили. Впрочем, такие ограничения породили массу коррупции. Что только не придумывали мужчины, чтобы покинуть страну и готовы были платить за это сумасшедшие деньги, соответственно расплодились и организаторы, которые за пару тысяч долларов придумывали разные схемы пересечения границы. Вот например, в сентябре шесть мужчин пытались уехать из Украины в Молдову. Пограничники обнаружили их в прицепе грузовика в Одесской области.

Не преодолели лес

"Из свеженького" — полосу препятствий не смогли преодолеть еще двое мужчин, которые пытались пересечь границу с лесами Молдовы.

"Увидев военных, мужчины в панике пытались преодолеть противотранспортный ров. Эту попытку зафиксировал оператор беспилотника, скоординировав дальнейшие действия правоохранителей", — отмечали в Госпогранслужбе.

Теперь "ночных туристов" ждет решение суда.

Подделка документов как один из видов бегства

Есть и те, кто пытаются пересечь границу менее радикальными методами и прибегают к подделке документов. А вот житель Киевщины решил изобразить многодетного папу, но пограничники такую схему все равно "спалили".

“В ходе проверочных мероприятий, на контрольном посту "Маяки", житель Киевщины предоставил для проверки три свидетельства о рождении своих несовершеннолетних детей. Как выяснили пограничники, последний даже не был женат, а статус многодетного папы приобрел через Интернет-сеть за 7 тысяч долларов США”, – говорилось в сообщении

Какая ответственность?

Незаконное пересечение границы в военное время влечет ответственность, предусмотренную законом. Эта ответственность может быть административной или уголовной в зависимости от каждого конкретного случая.

К примеру, за решетку можно сесть, если лицо для пересечения границы использует поддельные документы. А именно фальшивый паспорт, где указано, что мужчине якобы 17 лет, а по факту уже исполнилось 18 лет или поддельные выводы ВЛК о признании непригодным и так далее. Виновным может грозить штраф или собственно ограничение свободы.

Сесть можно и за взятку пограничнику, самая высокая мера наказания в этом случае – лишение свободы до 4 лет.

Конечно, бывают и другие способы пересечения границы. В частности это и пересечение границы вне пунктов пропуска, то есть через лес, реку, в багажнике автомобиля, или по чужому паспорту, в том числе когда мужчина пытается выдать себя в женщину, накрасившись и переодевшись. Да-да, чего только не насмотрелись наши пограничники.

Но в таких случаях будет наступать административная ответственность. За совершение этого административного правонарушения человеку придется заплатить штраф в размере от 3 тысяч 400 гривен до 8 500 гривен или же можно получить административный арест. Об инцидентах на границе поговорили, но стоит упомянуть и другие случаи, как неправомерные действия ТЦК, когда мужчин бросали лицом в асфальт. Таких скандалов Украина тоже видела немало.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! Пограничники ОТКРЫЛИ ОГОНЬ при задержании уклонистов на границе!

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