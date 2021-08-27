Генпрокуратура рассекретит материалы следствия Иловайской трагедии

В ведомстве сообщили, что документы появятся на сайте в отдельном разделе.

Засекречен Иловайск: в публичном доступе появятся материалы следствия об одной из величайших трагедий российско-украинской войны. На сайте офиса генпрокурора Иловайске посвящают отдельный раздел.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

В Генпрокуратуре сегодня отчитались также о ходе следствия. Уже допросили более девятьсот потерпевших и свидетелей. В том числе и руководителей АТО. Сейчас они ждут результатов комплексной военной экспертизы.

Но уже сейчас следователи заявляют, что основной причиной трагедии является военное присутствие регулярной армии России на украинском востоке. И называют преступление «вероломным убийством».

На сайте будут опубликованы списки российских военных, которым заочно вручены подозрения в совершении этих преступлений. В списке министр обороны России Сергей Шойгу, несколько генералов вооруженных сил Российской Федерации.

Эти материалы уже переданы в международный уголовный суд в Гаагу. Причастность лично президента Путина в трагедии следователи тоже изучают.

«В соответствии с общепринятым международным правом, есть определенные функциональные иммунитеты у первых лиц государства. Мы собираем доказательства для сообщения о подозрении всем тем лицам, которые развязала и ведут агрессивную войну против Украины. Папка собирается. Доказательства соответствующие конечно есть», — отметили в ведомстве.

Иловайск — одна из самых трагических страниц новейшей украинской истории. Летом 2014 добровольцы и военные город за городом освобождали украинский Донбасс от пророссийских боевиков. В Иловайске бои продолжались почти месяц пока на помощь боевикам не пришли регулярные российские части. Город взяли в котел. Россияне обещали выпустить украинцев так называемым "зеленым коридором". Утром 29 августа колонны сформировались и отправились. Российские войска открыли огонь фактически вплотную.

Новости Украины: в публичном доступе появятся материалы следствия о Иловайской трагедии

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