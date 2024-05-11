Грабеж строительства метро на Виноградарь продолжается: в полиции Киева рассказали детали

Ворам, которые извлекают кабель и металл из недостроенных тоннелей, грозит до 8 лет тюрьмы.

В Киеве продолжают разворовывать заброшенное строительство метро на Виноградарь. Еще в январе ТСН.ua сообщал о мужчине, регулярно выносящем с территории строительной площадки металл в пакете.

Местные жители говорят, что этот "несун" "работает" здесь постоянно, а строительная площадка никем не охраняется. Тогда в столичной полиции сообщили, что уже ищут злоумышленника.

Хищение стало массовым

Но похоже, что грабеж недостроенного участка метро стал массовым.

В начале апреля в социальных сетях появились фотографии остатков толстого кабеля, которые валяются в парке недалеко от места строительства.

Выжигают кабель в соседнем парке

На странице Facebook "Метро на Виноградарь" написали, что недостроенную часть подземки "осваивают" ценители кабельной продукции.

"На фото – оболочки силовых кабелей толщиной в руку, которые валяются в парке, недалеко от строительства. Похоже, что охраны там нет, а оставшееся оборудование уже не будет пригодно для работы", — сообщают на странице.

Остатки выжженного ворами кабеля/фото из социальных сетей

То есть воры спокойно орудуют на заброшенном строительстве вырезая из оборудования кабель и выжигают из него металл в местном парке.

Пока никто точно не знает, сколько именно метров или километров кабеля уже украдено, возможно, что его достают из уже построенного тоннеля или оборудования, которое находится на объекте остановленного строительства. Если подобное будет продолжаться, то метро на Виноградарь еще не очень скоро доостроят.

Что говорят в полиции Киева

ТСН.ua поинтересовался у столичной полиции, поступали ли им заявления о воровстве на строительстве метро на Виноградарь.

Правоохранители нам сообщили, что "несун", и правда, не один.

"По факту краж на объекте строительства метро на Виноградарь в Киеве следственным отделом Подольского управления полиции начато два уголовных производства по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины", — рассказали в ответе на запрос ТСН.ua в полиции Киева.

Тоннель метро на Виноградарь, когда там были рабочие

Подозрение для трех воров

Там добавляют, что по одному из указанных уголовных производств, согласно статье 278 Уголовного процессуального кодекса Украины трем лицам сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотреного частью 4 ст. 185 Уголовного кодекса Украины – совершение кражи в условиях военного положения, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

"В настоящее время досудебное расследование в вышеуказанных уголовных производствах продолжается ", — отмечают правоохранители.

По требованию следствия в полиции пока не разглашают все детали в упомянутых уголовных производствах.

Так что есть надежда, что кражи на долгострое подземки прекратятся, воры будут наказаны, а метро на Виноградарь когда-нибудь, но достроят.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что метро на Виноградарь растягивают на металл: что известно о загадочном "несуне" в Киеве.

Читайте также:

Что будет с метро на Виноградарь: у Кличко объяснили

Хотел проезд по 30 гривен и не построил ни одной станции: чем запомнился скандальный начальник метро Брагинский

Тендер на полмиллиона: на мосту Метро в Киеве провели таинственное испытание эстакады